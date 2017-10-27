UBS Group AG ve PwC tarafından hazırlanan 2017 Milyarderler Raporu'na göre, Asya milyarder sayısında ilk defa ABD'yi solladı.

İki finans servisi tarafından hazırlanan milyarderler sıralamasında Çin, ilk defa ABD'yi geride bıraktı. Rapora göre geçen yıl 563 olan Çin'deki milyarder sayısı bu yıl %23'lük artışla 637 oldu. ABD'de ise bu sayı geçen yıldan bu yana %5 artış göstererek 563'e yükseldi. Avrupa'da ise milyarder sayısı %3 artışla 324'e yükseldi. 2016 yılında yeni gelen milyarderlerin 4'te 3'ü Çin ve Hindistan'dan geldi.

Ancak Asyalı milyarderler her ne kadar Amerikalı arkadaşlarına göre daha fazla sayıda olsalar da Amerikalılar hala toplam servetin büyük çoğunluğunu kontrol ediyor. Bu arada toplamda bulunan 1.542 milyarder 2016'daki %17'lik artışla 6 trilyon doları kontrol altında tutuyor. Bu rakam bir önceki raporda 5,1 trilyon dolardı.

Asyalı milyarderler toplam servetin 2 trilyon dolarını, ABD'liler ise 2,8 trilyon dolarına hükmediyor. Avrupalı 324 milyarder ise 1,3 trilyon doların sahibi konumunda bulunuyor. Ayrıca milyarderler dünya üzerinde bulunan şirketleri ve bağlantıları aracılığıyla da 27,7 milyon insana istihdam sağlıyor.

Öte yandan milyarderlerin zaman geçtikçe daha fazla kültürel faaliyetlere yöneldiği ve giderek spor kulüplerine yatırım yaptıkları belirtir. Ayrıca yine raporda özel müze sayısının arttığı ve kamu müzelerine daha çok kaynak ayrıldığı da söylendi.