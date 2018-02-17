Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi tarafından, en çok radyasyon yayan telefonların bir listesi yayınlandı. Umarız telefonunuz listede değildir.

Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi, geçmişten bugüne yüzlerce telefon üzerinde yaptığı araştırmayı tamamlayarak en çok radyason yayan telefonların bir listesini yayınladı. 'Spesifik enerji yayma hızı' adı verilen birim üzerinden değerlendirmeler yapıldı.

0.60 watt değerini aşan telefonların kansere davetiye çıkardığı çevreci örgütler tarafından açıklanmıştı. Buna göre listedeki telefonların tehlikeli olabileceğini söyleyebiliriz. Vakit kaybetmeden, Huawei'nin 6 farklı telefonla kafalama daldığı listemize göz atalım:

10. Apple iPhone 7 (1,38 W)

9. Huawei P9 lite (1,38 W)

8. OnePlus 5 (1,39 W)

7. Huawei Nova Plus (1.41 W)

6. Huawei P9 (1,43 W)

5. Huawei GX8 (1,44 W)

4. Huawei P9 Plus (1,48 W)

3. Nokia Lumia 630 (1,51 W)

2. Huawei Mate 9 (1,64 W)

1. OnePlus 5T (1,68 W)

Evet listemiz bu şekilde... Bununla birlikte en sağlık dostu telefonun ise Sony Xperia M5 olduğunu belirtelim. Xperia M5'in yaydığı radyasyon sadece 0,14 W olarak ölçülmüş. Bununla birlikte Google'ın ürettiği telefonlar da düşük radyasyonuyla dikkat çekiyor. Bu bağlamda eğer sizler için radyasyon oranı önem arz ediyorsa, Sony ve Google telefonları tercih edebilirsiniz.