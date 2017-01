Türkiye’de 2016 Yılında En Çok Satan 10 Telefon

Geçtiğimiz yılında Türkiye’de en çok satan telefonlara göz atıyoruz.

2016 yılı geride bırakılmışken 2017’ye zamlarla girmemiz pek hoş olmadı. Özellikle dikkatimizi çeken teknoloji dünyasındaki zamlar en çok telefonlar noktasında dikkatimizi çekiyor. Peki gerek Dolar kuru artmadan ve zamlar gelmeden önce, yani 2016 yılında en çok tercih edilen telefonlar nelerdi? Bakalım hangi telefonlar bulunuyor;

1- General Mobile GM5 Plus

General Mobile, yani yerli statüsünde olan GM5 Plus, geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılmıştı. 2016’nın en çok tercih edilen telefonlarından biri olan GM5 Plus, “Sat Discovery Al” anlayışını “Sat GM5 Plus Al”a çevirdi diyebiliriz.

2- Samsung Galaxy Grand Prime Plus

Samsung’un en çok tercih edilen telefonlarından biri olan Grand Prime’ın biraz daha iyileştirilmiş versiyonu olan Grand Prime Plus, yine yılın en çok tercih edilen uygun fiyatlı telefonlarından biriydi.

3- Lenovo K5

Lenovo’nun belki de Türkiye’de en çok sattığı telefon olan K5, uygun fiyatına rağmen güzel özellikleri barındırmasıyla dikkat çekti. Ortalama bir telefon arayanların tercihi olan K5, birçok mağazanın çok satılanlar listesinin başında geliyor.

4- Samsung Galaxy J5

Özellikle 2015 modeliyle fazlasıyla satış başarısı yakalayan J5, 2016 modeliyle de fazlasıyla tercih edildi. Yani bu listemizde hem normal hem de 2016 versiyonunu beraber düşünebiliriz.

5- iPhone 5S

“iPhone 7 çıksın da 5S alayım” diyenlerin 2016’daki tercihi olan iPhone 5S, üzerine eklenen 3 model sonrasında fiyatının 1.500TL bandına gerilemesiyle tercih sebebi oldu.

6- Samsung Galaxy A5

Tıpkı J5 gibi hem 2015 hem de 2016 modelinden çokça satan Galaxy A5, premium hissiyatını orta seviyeye daha uygun fiyatla getirmesiyle tercih edildi. Eminim 2017 versiyonu da bu senenin en çok tercih edilenlerinden biri olacak.

7- Huawei P9 Lite

Huawei’nin Leica iş birliğiyle piyasaya sürdüğü P9 fazlasıyla dikkat çekerken yüksek fiyatlar sebebiyle Lite versiyonu satış başarısı noktasında öne geçti. Özellikle operatör reklamlarından fazlasıyla kullanılan P9 Lite, yılın en iyi fiyat/performanslarından biri.

8- Samsung Galaxy J7

Bir diğer Samsung modeli olan Galaxy J7 ise J5’e göre daha büyük ekran ve daha iyi donanımıyla tercih edildi. Özellikle büyük ekranlı ve uygun fiyatlı telefon arayanların tercih ettiği J7, yine 2 senedir en çok satılanlar listesinde bulunmaya devam ediyor.

9- Vestel Venüs V3 Serisi

Aslında 4-5 farklı alt modele sahip olan V3 serisi Vestel’in “Gururla Yerli” mottosu ve “Yerli Telefon” şeklinde lanse etmesiyle satış başarısı yakaladı. Özellikle alt modellerinin piyasadaki en uygunları arasında olması V3 serisini listede topluca yer almasına neden oluyor.

10- iPhone 7

Her ne kadar listenin 9 telefonu uygun fiyatıyla dikkat çeken telefonlar olsa da çevrede en çok iPhone gördüğümüz gerçeğini değiştirmiyor. 2017 ile zamlanmış olsa da 2016’da yine pahalı olan telefonu operatör üzerinden 36 taksit ile alan onlarca insan olduğunu biliyoruz. Yani iPhone 7’yi sadece son çıkan iPhone diye alanların sayısı da oldukça fazla. Ki bu kişilerin çoğu iPhone 6 ve iPhone 6S’ten geçiş yapan kişiler olduğunu da belirtelim.

Sonuç olarak bizim gözlemlerimize ve mağazaların çok satanlar listelerine göre derlediğimiz listemizde 2016’nın en çok satanlarına tahmini açıdan yer verdik. Yukarıdaki telefonlardan birçoğunu ise buradaki bağlantı ile Teknostore'dan satın alabilirsiniz.. Eğer sizlerin de bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz, çevrenizde fazlasıyla gözünüze çarpan telefonlar varsa yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.