En Çok Tercih Edilen Telefon Ekranı Boyutları

Ekran boyutu tercihleri ülkelerin ekonomik ve teknolojik durumuna bağlı olarak büyük değişiklikler gösteriyor.

İnsanlar gereksinimlerine bağlı olarak farklı boyutlardaki akıllı telefonları tercih ediyor. Bilgisayar sahibi olmayan kişiler genellikle, aktif kullandıkları için daha büyük ekranlı telefonları tercih ediyor. Telefonu sadece aramak ve mesajlaşmak için kullananlardaysa taşıma durumu daha fazla ön plana çıktığı için tercihlerini ufak ekranlardan yana kullanıyorlar.

DeviceAtlas araştırma raporuna göre, 2017 yılında en popüler ekran çözünürlüğü HD ve ekran boyutlarıysa ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde bilgisayar çağını atlamak zorunda kaldıkları için büyük ekranlı telefonlar daha çok tercih ediliyor. Hindistan ve Malezya’da 5.7 inch ekranlar oldukça popüler.

ABD pazarında eskiden küçük telefonlar büyük bir kesim tarafından tercih edilirken, Apple ekran boyutlarını yükselterek yarattığı yeni trendle bu tercihleri de önemli ölçüde değiştirmiş oldu. 2017 yılında 5.5 inch ekran boyutu en çok hindistan tarafından tercih edildi.

Ayrıca Afrika, Kanada ve İngiltere ülkeleri hala küçük ekran tercihlerini sürdürüyorlar. Türkiye’deyse tam bir araştırma yapılmadığı için en çok tercih edilen ekran boyutları hakkında net bir şey söylemek mümkün değil. Aşağıda vermiş olduğumuz listelerde ayrıntılı olarak tercih edilen ekran boyutlarını inceleyebilirsiniz.

Ülkelerin 4 inch ekran tercihleri

4 inch ekrana sahip akıllı telefonlar Güney Afrika, Kanada ve ingiltere de oldukça yüksek oranda tercih edilirken, iPhone tarafından yükseltilen ekran boyutları Amerikada 4 inch cihazların oldukça az tercih edilmesine neden oldu.

Ülkelerin 5.5 inch ekran tercihleri

Malezya, Hindistan, Nijerya ve Mısır gibi gelişmekte olan ülkelerde 5.5 inch oldukça yüksek oranda tercih ediliyor. Ayrıca teknolojiyi rahat kullanmamızı sağladığı ve aşırı büyük boyutlara sahip olmayan bir ekran tercihi olduğu için gelişmiş ülkelerdeki insanlarda bu ekran boyutunu sıklıkla kullanıyor.

Ülkelerin 5.7 inch ekran tercihleri

5.7 inch büyük ekran boyutu diğer ülkelere göre Malezya'da oldukça çok tercih ediliyor. Ancak grafiğin sol tarafındaki ölçeğe baktığımızda 5.5 inchle kıyaslandığında 5.7'nin oldukça az tercih edildiğini söyleyebilirim. En çok tercih edilen Malezya'da dahi 5.7 ekranlar 5.5 in yarısından daha az kullanılıyor.