Gündelik hayatta kullandığımız eşyaların, kullanışlı olmasının yanı sıra tasarımlarına ve kalitesine bakarız değil mi? Eğer bunun aksini düşünüyorsanız aşağıdaki garip tasarımlardan bazıları sizlere ilham kaynağı olabilir.

Arayüz tasarımcısı olan Jamian Jolley'in bir sözü şu şekilde "İyi tasarım bir buzdolabı gibidir. İşe yaradığında buzdolabını kimse fark etmez, ancak çalışmadığında etraf kesinlikle kötü kokar." Bu sözden şüphe duyuyorsanız şayet bu yazımıza kesinlikle, bir göz atmalısınız.

Webtekno olarak, sizler için en saçma tasarım örneklerini bulduk, çok geçmeden fotoğraflara geçelim:

Babamızın Göbek Adı Kısaysa Suçumuz Ne?

"-Babanızın göbek adı nedir?

Paul.

(En az 5 karakter girmelisiniz.)"

Hedefi Görüyorum ve Hiç Engel Tanımıyorum

Bu da Bir Yan Etki mi?

İçine Kapanıklar Erkekler İçin

Çok Denedik Ama Bu Fayanslarda Çiçek Göremedik

Ama Neden?

Kör Olduk

Bu Merdiven Korkuluklarını Ev Sahiplerine Düşman Birisi Yapmış Olmalı

O Meyve Suyu Değil Mi?

'Kırılmaz Şarap Bardakları'

Bu Nasıl Bir Hizmet?

"Karınızı öldürmeyin. Bu bizim işimiz!"

Sanıyoruz artık kötü tasarımın, gerçekten berbat bir şey olduğu konusunda bizimle hemfikirsinizdir. Sizler için derlediğimiz en kötü tasarımlar bu kadardı. Sizin de denk geldiğiniz çok kötü tasarımlar varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.