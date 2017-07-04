Üzerinde milyarlarca yıldız bulunduran iki galaksi, bizden çok uzakta birbirlerine girdiler. Yalnız hayatın kanunları burada da devreye giriyor; her zaman olduğu gibi büyük balık küçük balığı yedi.

Dünya üzerindeki tüm astronomlar, bu sıralar çok önemli bir görüntüyü izliyorlar. İki galaksinin birbirini yok etmesini izleyen bilim insanları, yaklaşık 4 milyar yıl sonra Andromeda ve bizim galaksimiz olan Samanyolu'nun çarpışmasında kullanılabilecek bilgileri topluyorlar.

Bilim insanlarının izlediği galaksi kapışmasında Little Cub isimli küçük galaksinin NGC 3359 isimli çok daha büyük bir komşusu tarafından yok edildiği gözlemleniyor. Uzmanlar bu sürecin nasıl işlediğini görmek için mükemmel bir fırsat yakaladıklarını söylüyorlar.

Bilim insanları NGC 3359’un Samanyolu ile aynı boyuta sahip olduğunu, Little Cub’ın ise çok daha küçük olduğunu belirttiler.

Gözlemlenen olaylara göre NGC 3359 şu anda Little Cub’ın yıldız oluşturması için ihtiyaç duyduğu yakıtı ortadan kaldırıyor. Bu sayede Little Cub yeni yıldızlar oluşturamayacak, bu da galaksinin ölmesi anlamına geliyor.

Yaklaşık 4 milyar yıl sonra Samanyolu da Little Cub gibi olacak. 1 trilyon yıldızı ile Andromeda galaksisi 300 milyar yıldızlık Samanyolu ile çarpışacak ve ortaya tek bir galaksi çıkacak. Belli mi olur, belki de bir gün Andromeda’ya geçip eski galaksimize saldırırız.