En Eskisi Türkiye'de Bulunan, Stonehenge Benzeri 7 Gizemli Antik Yapı!

Yeryüzündeki en gizemli yapılardan biri olan Stonehenge'in neredeyse birebir aynısı, dünyanın birçok yerinde de var. Hatta bir tanesi ve en eskisi de Türkiye'de bulunuyor!

Yeryüzünde birçok gizemli yapı bulunuyor. Bazılarının nedeni açık seçik belli iken, bazıları tıpkı piramitler gibi gizemli. Mesela piramitlerin neden yapıldığını hala tam olarak bilemiyoruz. İngiltere’deki Stonhenge de böyle bir yapı. Tepeden bakıldığına tıpkı bir daire şeklinde, anlamsızca dizilmiş taşlardan oluşuyor. Bazıları için dizilişlerinin bir anlamı var, dünya dışı varlıklarla iletişim kurmak.

Bu ne kadar doğrudur bilinmez, fakat dini bir yapı olduğu konusunda arkeologların çoğu hemfikir. Bu yapı yalnızca İngiltere’de bulunmuyor; aynı tarz ve benzer mimarilerle yeryüzünün birbirlerinden uzak coğrafyalarında karşılaşabiliyoruz. Hatta bir tanesi Türkiye’de, Şanlıurfa'da.

1-Nabta Playa: Stonehenge’den 1000 yıl daha yaşlı!

6000 yıllık olduğu tahmin edilen, Afrika’da, Sahra Çölü’nün ortasındaki bu dairemsi yapı İngiltere’deki Stonehenge’den daha yaşlı. Çölde herhangi bir taş yok, bu nedenle bu büyük taşların bir yerden getirildiği düşünülüyor. Ama buraya kadar niçin sürüklendiği hakkında bir bilgi yok!

2-Amazon ‘Stonehenge’

27 adet blok granit taşla, -her biri dörder metre uzunluğunda- yaklaşık 30 metre çapında bir daire oluşturulmuş. 1000 yıllık bir yapı olduğu biliniyor. Yapı, aynı zamanda bir uzay gözlem evi görevi görüyormuş. Bu, Amerika kıtasında bulunan ilk Stonehenge benzeri yapı özelliğini taşıyor.

3-Ermeni Stonehenge’i: Neredeyse Piramitlerle Yaşıt

Yine İngiltere’deki benzerinden yaşlı olan bu yapı, Mısır piramitleri ile yaşta ve Ermenistan’ın Karahunj bölgesinde yer alıyor. Milattan önce 3000-3500 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Üzerinde bazılarına göre uzaylı bir medeniyeti anlatan figürler var.

4-Michigan Gölü’nün Su Altı Taş Çemberi

9000 yıllık olan bu kaya çember, ABD ile Kanada arasındaki Michigan gölünde keşfedildi. Gölün dibinde olan yapı, su altında fotoğraflandı; ancak fotoğraflarda bozulma var. Taşların üzerinde bölgede yaşadığı düşünülen bir yırtıcı hayvanın figürleri var. 10.000 yıl önce burada yaşam olduğu düşünülüyor.

5-Avustralya’da 11.000 Yaşındaki Çember Yapı

11.000 yaşındaki Avustralyalı çember yapı, Giza Piramitleri’nden bile yaşlı. Aborjinlerin yaşadığı düşünülen Victorian çalılık bölgesinde bulunuyor ve en eski yapılardan biri. 90 adet blok bazalt taş ile inşa edilmiş, başkent Melbourne’e 45 km uzaklıkta konumlanıyor.

6-Stonehenge 2.0

90 parça blok, megalitik taşlarla yapılmış çember; İngiltere’nin ikinci Stonehenge’i. En azından 4.500 yıllık olan yapı, her biri 4.5 metrelik yaşlarla inşa edilmiş.

7-Rus Stonehenge’i: Arkaim

Bazı akademisyenlere göre, yerleşim milattan önce 17. yüzyıla tarihleniyor. Amurskiy bölgesinden 8.2 kilometre uzaklıkta, Güney Ural Dağları’nda kurulmuş bir yapı. Tıpkı Stonehenge gibi, fakat içinde evler var.

BONUS: Türk Stonehenge’i

Göbeklitepe, dünyadaki en eski yerleşim yeri ve şehrin merkezinde aynı dairemsi yapı var. Zamanla birkaç adet daha dairemsi yapı olduğu ortaya çıktı. Milattan önce 11-13.000 yılları arasına tarihlenen bu bölge, bu dairemsi yapıların ilk örneği ve dini yapıların ilki olarak tanımlanıyor.