Türkiye'nin İşsizlik Karnesi Çıkarıldı

Tahmin ettiğiniz gibi üniversitelerin artması ile birlikte, üniversite okuyan ve mezun olan sayısı bir hayli arttı. Bu bağlamda yapılan araştırmalara göre en fazla üniversiteli işsizin, %26.4 ile sosyal hizmetler bölümünden çıktığı görüldü.

Hepimizin az çok bildiği gibi sürekli şikâyet edilen konuların başında işsizlik geliyor. Konuyu araştıran araştırmacılara göre, Türkiye’de geçen yıl itibariyle üniversite mezunlarının işsizlik oranını %12.7’yi bulurken, en fazla işsiz çıkaran bölüm %26,4 ile sosyal hizmetler bölümü oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2017’de işsizlik oranı bir önceki yıla kıyasla değişim göstermeyerek 10,9 seviyelerinde kaldı. Birçok ayrıntının incelendiği verilerde, okuma-yazma bilmeyenlerin işsizlik oranı %5.8 olurken, okuma-yazma bilen fakat herhangi bir okul mezunu olmayanların işsizlik oranı %11.6 dolaylarında seyretti.

Bu bağlamda derlenen diğer verilere göre, ilkokul mezunlarının işsizlik oranı %8.1, ilköğretim, ortaokul ve ortaokul dengi meslek okullarının işsizlik oranı %12.2, genel lise mezunlarının işsizlik oranı %13.3, meslek lisesi mezunlarının işsizlik oranı %11.9 olarak tespit edildi.

Geçen yıl itibariyle 7 milyon 350 bin yüksekokul ve üniversite mezunundan, 930 bini işsiz kalırken, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı %12.7 oldu. Yapılan bölüm araştırmaları sonrası, en fazla işsiz çıkaran üniversite bölümleri şu şekilde belirlendi: Sosyal hizmetler, sanat, bilişim ve iletişim teknolojileri

Zirvede %26.4’lük işsizlik oranı ile sosyal hizmetler bölümü olsa da, %20.4 ile sanat bölümü zirveyi takip ediyor. 222 bin kişilik iş gücüne rağmen 177 bin kişinin istihdam edildiği bu dalda, işsiz kalanların sayısı 45 bini buldu. Bu iki bölümü izleyen diğer bir bölüm ise %19.9’luk işsizlik oranı ile bilişim ve iletişim teknolojileriydi. Bölümler işsizlik oranları ile ilk 3 sırayı kapmış olsa da, %19.1 ile gazetecilik ve enformasyon ve %18 ile iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri bölümleri de 4. ve 5. Sıralarda yerlerini aldı.

Yukarıda bahsettiğimiz kısım, en fazla işsiz çıkaran bölümlerden yanaydı. Peki ya en az işsiz çıkaran bölümler neler?

Bu noktada karşımıza en az işsiz çıkarması ile güvenlik hizmetleri geliyor. %5’lik işsizlik oranı ile 129 binlik iş gücüne sahip bölümden sadece 7 bin kişi işsiz kaldı. Bu bölümü izleyen diğer bir dal ise mühendislikti. %9’luk işsizlik oranına sahip olan dal, Türkiye’de en fazla rağbet görme özelliğine sahip.

Mühendisliği izleyen diğer iki dalda tahmin edersiniz ki, sağlık ve eğitim alanlarıydı. Sağlık %9.6 işsizlik oranıyla gayet iyi bir yüzdeliğe sahip iken, eğitim ise %9.7’lik oranı ile sağlıkla pek de fazla fark taşımıyordu.

Başta da dediğimiz gibi üniversitelerin artması ile birlikte üniversite okuyan ve bitiren kişi sayısı bir hayli fazlalaştı. Bu noktada önemi okuduğunuz bölüm alıyor. Öncelikleriniz ve ilgi alanınız değişse bile ilk akla gelen bölümler daima mühendislik ve sağlık alanlarından yana oluyor. Peki siz ne okumak istiyorsunuz, ne okuyorsunuz veya ne okudunuz? Sizce işsizlik oranı Türkiye’de ne durumda?