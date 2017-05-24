'Trappist-1' Gezegeninin Bazı Sırları Açığa Çıkıyor!

Gökbilimciler sayesinde galaksideki en gizemli yıldız sistemlerinden Trappist-1'in bazı sırları açığa çıkıyor.

Yedi gezegen sisteminden, yaşanabilir bölgede üç tanesinin bulunduğunu biliyoruz. Bu da, suyu, hatta yaşamı varsayımsal olarak destekleyebilecekleri anlamına geliyor.

TRAPPIST-1 gezegenlerinin ultracool cüce yıldızı etrafında yörüngede hareket ettiklerini çok yakından biliyoruz. Ve şimdi, en uzak gezegen hakkında biraz daha bilgimiz var.

Nature Astronomy'de 22 Mayıs'ta yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, TRAPPIST-1 h'nin yörüngesi doğrulanıyor. NASA'nın Kepler uzay aracı verilerinden yola çıkarak, bir araştırma ekibi, en az altı gezegenin yıldızını izleyebileceği bir örneği tespit etti. Gezegenlerin birbirlerine yaptığı yerçekimi etkileri, tüm sistemi dengede tutuyor.

Toronto'daki Scarborough Üniversitesi Gökbilim Üyesi Dan Tamayo, daha önce verdiği demeçte: "Bu gezegenlerin birbirlerinin yörüngelerinde olmaları olayına rezonans zinciri deniyor ve bu şimdiye kadar bir gezegensel sistemde keşfedilen en uzun mesafeye sahip." dedi.

Ekip bu bilgiyi 19 günlük TRAPPIST-1 h yörünge dönemini belirlemek için kullandı. Gezegenin yaklaşık 6 milyon mil uzakta olduğundan, TRAPPIST-1 h yaşanabilir bölgenin dışında yer aldığını ve bu nedenle soğuk olduğundan dünya hayatını destekleyecek gibi görünmediği belirtildi.

Araştırmacılar, "TRAPPIST-1 h'nin yarıçapı 0.752 R ve denge sıcaklığı 173 K'dir" ifadelerini kullanırken "Ayrıca yıldızın dönme periyodunu 3.3 gün olarak ölçtük ve düşük aktiviteli, orta yaşlı cüce M gezegeninden tutarlı bir dizi parlama tespit ettik." açıklamasında da bulundular.

TRAPPIST-1 h, sistemdeki en gösterişli gezegen olmasa da, kelimenin tam anlamıyla gizemli ve ilginç bir gezegen. Bu noktada, TRAPPIST-1 Sistemi'nden edinilecek tüm detayları bekliyor olacağız.