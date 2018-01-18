An itibariyle, kripto para piyasasının en çok market değerine sahip olan birimleri Bitcoin, Ripple, Ethereum ve son haftalarda dikkat çeken Tron’u mercek altına alıyoruz.

Öncelikle bir konuda anlaşalım: Kripto para dünyasını takip edebilmek ve temel düzeyde de olsa bilgi sahibi olmak için grafik okumayı öğrenmek gerekiyor. Eğer bu işleri sadece takip edecekseniz ya da küçük miktarlarda yatırım yapacaksanız, kendinizi yetiştirmeniz şart.

Son 1 ayda %50’ye yakın bir oranda değer kaybeden en pahalı ve en büyük market değerine sahip Bitcoin, yatırımcıların canını sıkmışa benziyor. Hatta son iki üç günde kaybettiği değer %25’i buldu ve Kasım 2017’de geçtiği 10.000 dolarlık psikolojik barajın altına kadar düştü.

Aynı stresli düşüş hareketleri, Ethereum’u da etkisi altında bıraktı. Hatta son 1 ay içinde Ripple’ın piyasa hacmi bakımından en değerli 2. kripto para olarak Ethereum’u geride bıraktığını gördük.

Son haftalarda ise en çok tartışılan kripto para birimi ise Tron oldu. Altyapısıyla ve yatırımcıların ona olan güveniyle, son günlerde yaşanan düşüş hareketlerine inat yükseliş yaşadı. Bir istisnayı oluşturduğu için güven tazeledi.

Gelin hep birlikte bu 4 kripto paranın son 1 ayda yaşadıklarına bakalım.

Bitcoin:

Dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin, son 1 ay içerisinde Asya ülkelerindeki yolsuzluk operasyonları sonucunda ağır darbeler aldı. Dolar karşısındaki değişimini gördüğünüz aşağıdaki grafikte, 3 farklı düşüş hareketini ve ardından toparlanma çabasını okuyabiliyoruz. 17 Ocak'ta, Kasım 2017'de geçtiği 10.000 dolarlık barajın altına ilk defa düştü. Son saatderdeki dalgalanmalar da önümüzdeki süreçte göreceğimiz değer artışına dair bir işaret. Lakin sarı oktan ve rakamlardan anlaşılacağı üzere yaklaşık %45'lik bir değer kaybı yaşandığını söylebiliriz.

Aynı dalgalanmaların Bitcoin piyasa değerine de etki ettiği söylenebilir. Zira market değeri bir ay öncesinde 320 milyar dolarken, son günlerde 161 milyar dolara kadar geriledi.

Ripple:

Gelelim Bitcoin için oldukça olaylı geçen son bir ay içinde, yatırımları kürek kürek toplayan Ripple'a. Ripple, liderin değer değişimlerine ayak uyduran Ethereum'u geride bırakarak, piyasanın en değerli ikinci kripto parası oldu. Ripple'da son bir aylık süreçte bir yükseliş ve bir de düşüş eğilimi görüyoruz ve ikinci yükseliş eğiliminin başında olduğumuzu söyleyebiliriz. Değeri bir ara 3.80 dolar seviyelerine çıkan Ripple, uzun bir kayıp süresinin ardından tekrar yükselişe geçti. An itibariyle 1.53 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Ripple, 15 gün kadar önce bir anlığına dünyanın en değerli kripto para birimi olmasını sağlayan market değeri sıçraması yaşadı. Anca düşüşüyle birlikte, Ethereum'un market değeri istikrarını bozamadı. Minimum 28 milyar, maksimum 144 milyar dolarlık değerleri gördük, an itibariyle bu değer 69 milyar dolar düzeyinde.

Ethereum:

Aslına bakılırsa Ethereum, sadece son günlerdeki Bitcoin dalgalanmalarına ayak uydurdu. Onun dışında 1 hafta öncesine kadar değerini yükseltmeye devam ediyordu. Bu süre zarfında Ripple ile bir yer değişimi bile yaşasa da bu durum moralleri düşürmedi. Bir ay önce 730 dolar dolaylarında olan Ethereum, yakın zamanda 1.445 dolara kadar çıktı ve sonra düşüşe başladı ve bu düşüşü, 806 dolara kadar devam ettirdi. Şu an 1060 dolar üzerinde işlem görüyor.

Ethereum'un piyasa değerine bakacak olursak, dolar karşısındaki değer hareketine oldukça paralel hareket ettiğini görüyoruz. Bu da Ethereum'un yapısından kaynaklanıyor.

Sıra geldi oldukça tartışma yaratan Tron'a:

Tron, Bitcoin'i yasaklama girişimleriyle ani dalgalanmalara kurban eden dev Asya ekonomisi Çin'den destek alacağı söylentileriyle inanılmaz bir patlama yaptı. Arkasında Çin merkezli bir sosyal medya şirketinin bulunduğu kripto para, dünya markası olması için Çin devlet yetkilileri tarafından yere göğe sığrılamadı. Son bir ayda bir yükseliş ve bir de düşüş hareketini gördüğümüz Tron, maksimum 0.28 dolardan alıcı buldu.

Ancak yaşanan düşüş değerini 0.04 dolara kadar düşürdü. Çin hükümetin açıklamalarından sonra o değer şu anki haline, yani 0.10 dolar seviyelerine geldi. Küresel kripto para piyasasının %60'ının Çin topraklarında olduğunu düşünürsek yatırımcıların Tron'a kayma ihtimali, devlet destekli bir şirketin arkasında durması etkeni nedeniyle dikkate değer olduğunu söyleyebiliriz.

Tron'un market değeri ise aynı süre içerisinde aynı oranda değişim gösterdi. Bu, henüz büyük yatırımcıların bu ekosisteme dahil olmamalarıyla ilişkili olabilir. Maksimum market değeri 18 milyar dolarlık tepe noktasını gören Tron, Çin hükümetinin açıklamalarından sonra, tekrar değerini yükseltmeye başladı ve şu an 6.4 miyar dolar seviyelerinde bir hacme sahip.