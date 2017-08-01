En Güvenilir Galaxy Note 8 Görseli Sızdırıldı!

Doğru sızıntıları ile ünlü Evan Blass, Galaxy Note 8'in görselini paylaştı.

Sızdırma haberleri denilince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Evan Blass, yaklaşık 3 hafta sonra tanıtılacak Galaxy Note 8’in görselini paylaştı. Evan Blass’in paylaştığı Note 8 tasarımına baktığımızda Galaxy Note 7 ile Galaxy S8'in genel hatlarının birleştiğini görüyoruz.

Telefonun Galaxy S8’den daha sert bir yapısı olmasının yanında ekran/boy oranında Galaxy S8 tasarımına sadık kalmış ve modern dizayndan taviz vermemiş.

Telefonun tasarım tarafını bir kenarı bırakıp donanımlarına bakacak olursak Galaxy S8’de yer alan donanımlara bazı küçük dokunuşlar yapılmış bir cihaza benziyor. Snapdragon 835 / Exynos 8895 yonga seti ile gelecek Note 8’de, Galaxy S8’den farklı olarak 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı olacak gibi duruyor.

Elbette Galaxy S8 ile Note 8’i ayıracak en önemli özellikler bunlar değil. Galaxy Note 8'in fark yaratacağı özelliklikler tasarımcıların sevgilisi S Pen ve her ikisi de 12 MP sensöre sahip çift kamera olacak.

Peki, sizin Galaxy Note 8’de olmasını beklediğiniz özellikler nelerdir? Yorumlarınızı bekliyoruz.