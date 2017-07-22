En İyi 5 Android Klavyesi

Android akıllı telefonlarımızda önyüklü gelen klavyeler genellikle pek güzel olmaz ancak merak etmeyin, değiştirmek çok basit.

Android akıllı telefonlarımızın en güzel özelliklerinden olan her tür önyüklü uygulamayı bir başkasıyla değiştirebilmek, klavye alanında da yardımımıza koşuyor.

Telefonlarımızda önyüklü gelen klavyeler çoğu zaman kullanışsız oluyor. Bu varsayılan klavyeyi değiştirmek için de yapmanız gereken Play Store'a gidip beğendiğiniz klavyeyi indirmek. Peki asıl soru, hangi klavye en kullanışlısı? Sizler için bu haberimizde en iyi 5 klavyeyi derledik.

1. Fleksy

Fleksy klavye minimalist tasarımı ve yüksek kişiselleştirilebilirliği sayesinde oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Kendine has eklentiler eklemenin yanında hareketle silme gibi destekler de mevcut.

2. Chrooma

Chrooma o kadar özellik yüklü bir klavye ki, ayarlar bölümünden çıkmanız oldukça uzun bir zamanınızı alabilir. Klavyenin rengi, boyutu, diziliminden farklı sayfalar ve semboller eklemeye kadar özellikler sunan Chrooma, özelliklerinin çoğunu ücretli sürümde sunuyor. Bunlar olmadan da kullanırım derseniz ayarlarken reklamsız bir sayfa görmeniz zor. Neyseki ayarları bir kez tamamladıktan sonra bir daha ihtiyacınız olmayacak.

3. TalkType

Diğer klavyelerden farklı olarak TalkType, sesli dikteyi elle yazmaya göre daha çok tercih eden kullanıcılar için tasarlanmış. Açılır açılmaz dinlemeye başlayıp söyledikleriniz dikte eden TalkType, her cümlenin sonunda nokta, ünlem demenize gerek kalmadan siz konuşmaya devam ederken ilgili tuşlara basarak bu işi halletmenizi sağlıyor. Sesle yazmak istemediğinizde de gayet standart bir klavyeye sahip.

4. SwiftKey

Muhtemelen en popüler üçüncü parti klavye olan SwiftKey, kendine has bir çok özelliğe sahip. Esnek, hafif ve hızlı bir klavye olan SwiftKey, farklı el hareketlerini desteklerken klavyeyi ne kadar ve nasıl kullandığınızı da depolayarak size gösterebiliyor. Klavyenin altına imleci hareket ettirmekte kullanabileceğiniz okları eklemek ve klavyenin konumunu sürükleyerek ayarlayabilmek gibi özellikler de klavyenin cebinde.

5. Gboard (Editörün Tercihi)

Eski Google Klavye, Google cihazlarında ön yüklü olarak gelen klavyedir ve tüm özellikleri sade ve akıcı bir arayüzde birleştirir. Diğer klavyeler kadar çok özelliğe sahip olmasa da akıcılık ve güvenilirlik Gboard'ı öne çıkarıyor. Tema ve GIF desteği sunan Gboard, üzerinde bir de Google arama kısayolu ve Google Çeviri bulunduruyor.