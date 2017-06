En İyi 5 'Open-World' Oyun!

Open-world oyunlar içinde en iyi, en popüler 5 oyunu sunduk. Birinciyi seçmek ise size kalmış.

Oyun dünyasında pek çok farklı türde oyun mevcut. Fakat genelde oyuncularda unutulmaz yer edinen, konusu ve hikayesi ile en fazla akılda kalarak oyun dünyasında da kalıcı bir yer edinmeyi başaran oyun, open-world oyunlar olarak karşımıza çıkmakta. Bir oyun stüdyosu için open-world oyun yapmak, oldukça ciddi bir emek isteyen, zor bir iş ve bu oyunları, oyunculara beğendirebilmek de ayrı bir mesele.

Fakat sektörde bu konuda oldukça başarılı ve tecrübeli firma mevcut. Ve bu firmaların oyunları, sadece oyun sektöründe adından söz ettirmekle kalmıyor, oyuncular için adeta hayatlarının bir parçası durumuna geliyor. İşte o oyunlar yani open-world'ler içinde, en iyi olanları:

The Elder Scrolls V: Skyrim

Bethesda'nın -muhtemelen- en iyi işi olan The Elder Scrolls V: Skyrim, her ne kadar -her oyun gibi- sonu olan bir oyun olsa da, çeşitli modlar ya da oyuncuların oyuna olan tutkusu ile sanki hiç sonu olmayan, sonsuz bir oyuna dönüşmüş durumda. Hemen hemen her şeyi yapabildiğiniz Skyrim, iyi yazılmış hikayesi, oyunculara sunduğu sayısız, muhteşem ve keşfedilmeyi bekleyen şeyleri ile son derece başarılı bir 'open-world' olarak karşımıza çıkmakta.

GTA: Vice City

Open-world oyun yaratmak için yeni bir teknoloji kullanan ve bu teknolojinin meyvelerini GTA III'de toplayan Rockstar, Miami Vice ile Scarface karışımı bir oyun üzerinde çalışmaya başladı ve şirketin o dönem hayallerindeki oyun, GTA: Vice City ile gerçeğe döndü. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada bir efsane haline gelen Vice City, hala saygı gören bir oyun konumunda. Hatta -muhtemelen- ara ara nostalji olsun diye yükleyip oynayanların sayısı da epey fazla (hala şifreleri ezbere bildiğinizi biliyoruz).

The Witcher 3: Wild Hunt

Tıpkı Skyrim gibi RPG ve open-world keyfini zirveye çıkaran The Witcher 3, gerek sahip olduğu hikayesi, gerekse oyunun oyuncuya sunduğu neredeyse sınırsız imkan ile muhteşem bir deneyim sunuyor. Özellikle dövüş konusunda oldukça başarılı olan ve gerçekten işi oyuncuya bırakarak oyuncunun yeteneğini ön plana çıkaran Witcher 3, özellikle her biri kendi hikayesine sahip yan görevleri ile de oynayan kişiyi adeta o dünyanın bir parçası haline getiriyor. Oyun öylesine büyük ve sunduğu şeyler öylesine fazla ki, The Witcher 3'ü bitirmek neredeyse imkansıza yakın.

GTA V

Vice City ve San Andreas gibi iki efsanenin ardından GTA V'in nasıl olacağı epey merak ediliyordu ve aradan geçen süre, oyuncuları iyice heyecanladırmıştı. Fakat Rockstar, işin altından başarılı şekilde kalkmayı başardı ve GTA V, muhteşem bir şekilde karşımıza çıktı. İlk piyasaya çıktığı zaman adeta ortalığı yıkan GTA V, sadece kendi döneminin değil, tüm zamanların da en efsane oyunları arasına adını çoktan yazdırmış durumda. Sadece görüntü kalitesi ile değil, sunduğu başarılı harita ile de oyuncuya gündelik şehir hayatını karış karış yaşatan GTA V, pek çok farklı aktiviteyi de bir arada sunmayı başarıyor.



Red Dead Redemption

Aslında Red Dead Redemption, Rockstar için bir riskti. Zira oyun sektöründe kovboyları ve 'vahşi batı' yaşamını konu alan çok fazla oyun olmadığı gibi bu oyunlar arasında başarılı olanları da neredeyse yok gibiydi. Fakat Rockstar bu yükün altında da başarılı şekilde kalktı. Kısa sürede ünü artan Red Dead Redemption, sadece kendi yılının değil, Rockstar'ın da gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri haline geldi.

Peki bu 5 oyun arasında en iyisi sizce hangisi?

"Diğer" seçeneğini seçenler, oyunu yorumlarda belirtebilirler.