En iyi kameraya sahip akıllı telefonların açıklandığı popüler kamera testi DxOMark'ı son günlerde sıkça duymaya başladık. Peki bu teste güvenmeli miyiz?

Son günlerde akıllı telefonların kameralarını karşılaştırmak için kullanılan DxOMark testini sıkça duymaya başladık. Peki hangi cihazın kamerasının ne kadar kaliteli olduğuyla ilgili bir değerlendirme yapan ve telefonları kendi içinde bir sıralamaya sokan DxOMark testinin verdiği sonuçlara güvenmeli miyiz?

Öncelikle şunu belirtelim ki DxOMark testi mevcut durumda kameralara yapılan en güvenilir test olarak biliniyor ve aslında sedece akıllı telefon kameralarına özel bir test değil. DxOMark testi hemen hemen tüm kameralara uygulanıyor. AnTuTu gibi cihazın performansını ölçen testlerde skor yükseltme gibi bazı hilelerin olduğu bilinirken DxOMark testinde bugüne kadar güvenilirliği sarsacak ciddi bir kanıta ulaşılmış değil ancak öte yandan DxoMark'ın aynı zamanda üreticilere danışmanlık hizmeti veren bir şirket olması akıllara bazı soru işaretlerinin getiriyor.

Özel ve kâr amacı güden bir şirket olan DxOMark, testlerini akıllı telefonların ön kamerasını hesaba katmadan sadece arka kamerasıyla çeşitli testler gerçekleştirerek yapıyor. Öte yandan istediği puanı alamayan telefon üreticilerine danışmanlık hizmeti teklif ederek bu puanı yükseltmek için kamerayı iyileştirme tarafında neler yapmaları gerektiğini söyleceklerini belirtiyor ve danışmanlık hizmeti verdiği şirketlerin aniden yükselişe geçmesini sağlıyor. Tabi bu noktada şirketin sunduğu hizmet mi kaliteli yoksa puanlar mı yükseltiliyor soruları akıllara geliyor.

Danışmanlık hizmeti veriyor olması DxOMark hakkında bazı şüphelere neden olsa da testin yapıldığı koşullar kullanıcılarla detaylı bir şekilde paylaşılıyor. Böylelikle kullanıcılar bu ortamda ve bu koşullarda ilgili kameranın bu puanı hakkedip hakketmediğiyle ilgili bir gözlem gerçekleştirebiliyorlar ancak bu sefer de kullanıcılar, bu ortam koşullarında bu sonuçları veren kameraların aldığı skoru hakketmediğini söyleyerek DxOMark'ın rüşvet usulü çalışan bir şirket olduğunu düşünüyor.

DxOMark özelinden çıkacak olursak özellikle hemen hemen her test tarafından şike yapıldığına yönelik duyumlar alıyoruz. Bu nedenle DxOMark için güvenilir ya da güvenilmez diye net bir cevap vermek oldukça zor bir karar. Bu nedenle test sonuçlarında fala inanmayıp falsız da kalmamaızda yarar var. Keza testte verilen sonuçları günlük hayatta deneyimleyerek yola çıkabiliriz.