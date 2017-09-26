En İyi AMOLED İkon Paketlerinden İkisi Ücretsiz Oldu!

AMOLED ekranlar artık çağımızın teknolojisi, bizler de her gün bu teknolojinin güzelliklerini kullanmayı daha çok istiyoruz. O zaman ne duruyoruz? Gelsin beleş AMOLED ikon paketleri!

Android işletim sisteminin en iyi özelliklerinden birisi olan kişiselleştirme olanaklarını kullananlar bilirler, ikon paketleri yeni bi hava katar telefonunuza. Yine bir gelenek haline gelmiş ücretsiz ikon paketlerini paylaşma haberimize hoşgeldiniz, ancak bu sefer durum farklı. Bu ikonlar farklı!

Telefonlarımızda bir çok çeşit ekran kullanılmakta. Son zamanlarda her ne kadar azalmaya başlasa da hala IPS ve AMOLED ekranlar en çok karşımıza çıkan türden. İkisinin de birbirine karşı avantajları mevcut. Örneğin IPS panel daha dayanıklı olmayı başarırken AMOLED panel daha gerçekçi, canlı ve yüksek kontrastlı olmayı başarıyor.

Bizi en çok alakadar eden konu artık bir çok markanın kabul ettiği AMOLED'in daha iyi olduğu. AMOLED panellerin batarya konusunda da ciddi bir avantaj sağlama avantajı mevcut. Bu avantajı sağlamalarının temelinde her bir pikselin kendi aydınlatmasına sahip olması yatıyor. IPS gibi bir arka ışığı bulunmayan AMOLED ekranlar, siyah renkleri bu sayede tamamen siyah gösterebiliyor. Bu avantaj bataryaya bir tane daha yanmayan ışık olarak dönüyor ve tasarruf sağlanmış oluyor. Yeni ikon paketlerimiz de özel olarak bu AMOLED panelleri hedefliyor ve saf siyah renkler göstererek batarya ömründen tasarruf yapmayı sağlıyor. Paketlerden bir tanesi Galaxy S8'den esinlenirken diğeri Google Pixel'den esinleniyor.

Ürünleri tanıttık bitti, sıra geldi para konuşmaya. Play Store üzerinden uygulamalara para ödeyerek indiren çok az insan vardır ve ücretsiz uygulamaları bulduk mu kaçırmamak gerekir. Bu AMOLED'e özel ikon paketleri normalde 6,59 TL olmasına rağmen şuan için ücretsiz. Sizlere tavsiyem kaçırmayın, hemen indirin.

Not: Bu ikon paketlerini kullanabilmeniz için cihazınızda bunları destekleyen bir ana ekran başlatıcının yüklü olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için uygulamaların Play Store açıklamalarını okuyabilirsiniz.