En İyi Android Arayüzü Gerçekten de TouchWiz Olabilir mi?

Bir akıllı cihaz ne kadar üstün özelliklere sahip olursa olsun, gerekli yazılım desteği olmaksızın asla istenen performansı gösteremez. Peki en iyi Android arayüzü hangisi?

Bir akıllı telefon ne kadar etkileyici özellikle sahip olursa olsun, her zaman bu özellikleri destekleyen bir arayüze muhtaçtır. Zira kaliteli bir arayüz, hem perfomansı optimize eder, hem bazı defoları kapatır hem de son derece şık bir görünüm sunar. Samsung, şimdiye kadar daima kaliteli donanımlara sahip olmuştu ancak arayüzleri, bu donanımlarla karşılaştırılacak seviyede değillerdi. Ne var ki, Güney Koreli bilişim devinin sabrı sonunda meyvesini verdi. Artık Samsung Experience olarak bilinen Touchwiz arayüzü, akıllı telefonunun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde.

Samsung Galaxy S'in ilk modellerinin, şimdiye kıyasla nispeten az popüler olmasının nedeni hantal arayüzüydü. Söz konusu Touchwiz arayüzü hiç de hoş olmayan bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor ve gerek görselliği gerek buglarıyla, telefon sahiplerini telefonlarından soğutuyordu.

Samsung Galaxy 6 ile başlayan yükseliş, Galaxy Edge 7 ile devam etti ve Galaxy S8 ile zirveye ulaştı. Güney Koreli bilişim devi, yazılım alanında kendisini muazzam düzeyde geliştirdi ve birbirinden şık ve stabil arayüzler geliştirmeyi başardı. Bu arayüz, telefonunun performansını da kayda değer düzeyde yükseltiyor. Hele hele Samsung Galaxy S5'in rezil arayüzü düşünüldüğünde, bu çok daha öne çıkıyor.

Örneğin "Ayarlar" menüsüne bir göz atalım: Birkaç yıl önce bulunması zor bölgelerde yer alan garip ögeler, anlamsızca saklanmış sekmeler ve düzen opsiyonları gibi gariplikler mevcuttu. Ne var ki arayüz güçlenirken bir yandan da sadeleşti. Artık menüler arasında çok daha hızlı geçişler gerçekleştirebiliyorsunuz. WQHD+, FHD+, HD+ gibi ekran seçenekleri arasında tercihlerde bulunabiliyorsunuz. Üstelik söz konusu arayüz, LG ve Huawei gibi ek tuşlara ihtiyaç duymuyor.