Arkadaşların Benzer Beyin Yapısına Sahip Olduğu Ortaya Çıktı

Yapılan yeni bir araştırma, 'kafa yapılarımız birbirine uyuyor' sözünün mecazi bir deyiş olduğu kadar gerçeği de yansıttığını ortaya koyuyor.

WhatsApp ve benzeri konuşma gruplarında görebileceğiniz bir emoji var. Bir arkadaş bir şey söylediğinde ve diğeri de benzer bir şey düşündüğünü belirtmek istediğinde "〰️" bu işareti kullanıyor; aynı frekanstayız anlamında. Çarşamba günü Nature Communications gazetesinde yayınlanan bir araştırmaya göre, bu söylemin bilimsel de bir dayanağı olduğu ortaya çıkmış oldu.

Carolyn Parkinson önderliğinde yapılan araştırma tam 280 lisans öğrencisini kapsıyor ve sebeple oldukça bağlayıcı diyebiliriz. Araştırmanın çıkış noktası, bu 280 öğrenciye aynı videoları izleterek, daha önceden kendilerinin bildirdiği arkadaşlık seviyelerine göre beyinsel aktivitelerini incelemek şeklinde olmuş. Araştırma öncesindeki hipotez, daha yakın arkadaşların videoları izlerken benzer tepkiler vereceği ve bu tepkilerin de beyin aktivitelerine benzer şekilde yansıyacağı şeklindeymiş.

Yapılan deneyler sonrası bu düşünce aynen gerçeğe dökülmüş. Bu bağlamda politika, bilim, komedi ve müzik alanında aynı videoları izleyen öğrenciler içerisinde, fMRI cihazı ile saptanan, yakın arkadaşların beyin aktivitelerinin ve kan basıncının birbirine en yakın olduğu yönünde olmuş. Hatta yaş olarak, ırk veya cinsiyet olarak çok daha benzer olanların bile yakın arkadaşlar kadar aynılaşmış beyin tepkimelerine girmediği saptanmış.

Oldukça enteresan görünen bu araştırma insanların arkadaş olmasında beyin aktivitelerinin mi etken olduğu, yoksa yakın arkadaş olmanın mı benzer beyin aktivitelerine sebep olduğuyla ilgili bir soru işareti daha bırakıyor bizlere. Bu konuda elbette ki yorum sizlerin. Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.