En İyi Diziler Listesi 2017 | En İyi Yabancı Diziler

Game of Thrones
2011 yılından bu yana her sene tartışmasız en popüler dizi olarak dikkat çeken Game of Thrones, gelmiş geçmiş en popüler dizi olmaya aday bir şekilde 7. sezonu ile devam ederken 8. sezonunun da 2018’de geleceğini belirtelim. Dram, fantastik ve tarihi öğelerin muhteşem harmanlandığı yapımı neredeyse izleyip beğenmeyen çıkmıyor.
Breaking Bad
İlk sezonu oldukça durağan geçse de diğer sezonlarında sizi ekran başından kaldırmayan muhteşem bir seri olarak dikkat çeken Breaking Bad’de sıradan bir kimya öğretmeninin kanser olduğunu öğrenmesinin ardından uyuşturucu kralı olma yolundaki hikayesini konu alıyor. Say my name!
Sherlock
Arthur Conan Doyle’un muhteşem dedektif serisi olan Sherlock Holmes’un günümüze uyarlanmış şekilde oluşturulan oldukça başarılı serisi yılda 3-4 bölüm çıkmasıyla sevenlerini her sezonda bir yıl bekletse de gerek oyunculuk gerekse konu itibariyle polisiye severlerin açık ara favorisi konumunda
Planet Earth
Klasik bir dizi yerine belgesel serisi olan Planet Earth, üzerinde yaşadığımız gezegenin ne kadar muhteşem bir yapıda olduğunu gözler önüne seriyor. Ciddi manada Dünya’ya aşık eden bu seriyi kesinlikle kaçırmayın.
Cosmos: A Spacetime Odyssey
Belgeselden bahsetmişken uzay ve bilim konusuna tutkun ve olanların ise kesinlikle kaçırmaması gereken bir başka seriden de bahsetmemek olmaz. Günümüzün en popüler astrofizikçisi olan Neil deGrasse Tyson’ın anlatımıyla harika bir seri sunan Cosmos, aslında Tyson’ın öğretmeni ve dünyanın en büyük astrofizikçilerinden olan Carl Sagan’ın aynı isimdeki 1980 yapımı serisinin uyarlaması olarak yayınlandı. Cosmos: Bir Uzay Serüveni adıyla Türkçe olarak da bulabileceğiniz serinin Haluk Bilginer’in muhteşem sesiyle de oldukça harika olduğunu belirtelim.
Westworld
Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve izleyen herkesi oldukça etkileyen yapımı özellikle son aktörlük yıllarını izlediğimiz Anthony Hopkins’in harika oyunculuğu için bile izlemeye değer olduğunu belirtelim. Hem vahşi batı teması hem de bilim kurgu öğeleriyle harika bir iş çıkartan yapımı kaçırmamanızı öneriyoruz.
Black Mirror
Teknoloji elbette güzel şey. Birçok iyiliği ve kolaylığı getiriyor. Peki, ya madalyonun diğer yüzü? Teknolojiye bambaşka bir pencereden bakan Black Mirror, her sezonunda sizi teknolojiden korkacak hale getirebilecek muhteşem kurguları ile mutlaka izlemeniz gereken yapımlar arasındaki yerini alıyor.
House of Cards
Tüm dünyada en medyatik kişiler olan siyasetçilerin ve bulundukları siyaset meydanının arka bahçesini hiç merak ettiniz mi? Bunu kurgusal açıdan olsa da “Neden gerçek olmasın ki?” dedirtecek kadar sert bir biçimde işleyen House of Cards’da Kevin Spacey ve Michel Gill’in olağanüstü derecede başarılı oyunculuklarıyla bir dış işleri bakanının Amerikan Başkanlığı’na oynaması ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor.
Taboo
Daha oldukça yeni bir yapım olan Taboo’da Tom Hardy gibi bir ismin hem aktör hem yapımcı olarak yer aldığını, yönetmenin ise The Martian ile adını milyonlara duyuran Ridley Scott’ın olduğunu söylemek yeterli olacak. Son 10 yılını Afrika’da geçirip 1814 Londra’sına geri dönen bir adamın hayatını konu alan yapım, bu yılın favorilerinden olacağını şimdiden gösteriyor.
Prison Break
Uzunca bir aradan sonra 2017’de tekrar geri dönecek olan Prison Break, gerek oyunculukları gerek konusu ve aksiyonu ile oldukça başarılı ve popüler bir yapımdı. Bu yıl yeni sezonu gelmeden izleyenlerin baştan izlemesinde, izlemeyenlerin ise derhal başlamasında fayda var.
Narcos
Pablo Escobar gibi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük uyuşturucu karteli olan adamın hikayesini ve yakalanışını konu alan Narcos, özellikle Escobar’ı konu aldığı iki sezonu ile ekran başından kaldırmamıştı. Devam sezonunda diğer kartellere de değinecek olan Narcos’un gerçek olayları temel alarak hazırlandığını da belirtelim.
The Crown
Yine geçtiğimiz yıl başlayan ve bir anda popülerleşen Netflix yapımı olan The Crown, Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını konu alıyor. Britanya krallığının saraylarını bizlere gösteren The Crown, aldığı ödüller ile de başarısını kanıtlıyor.
House MD
Dr. Gregory House. Bu ismi bu diziden sonra unutamayacak, hemen ardından Hugh Laurie’nin yer aldığı filmleri ve dizileri izlemek isteyeceksiniz. Zekası, yalnızlığı ve umursamazlığı ile sizi hayran bırakacak House ve ekibini anlatan yapım kesinlikle kaçırılmaması gereken en önemli yapımlardan.
Dexter
Polis teşkilatının içinde olan bir seri katil neler yapabilir? Hem de işi gücü kan ile alakalı olan biri. İşte bunun cevabını Dexter bizlere veriyor. Kendini iyiliğe adayan bir seri katil olmasıyla garip bir seriye imza atıldığını da belirtelim. Katilleri ve seri katilleri öldüren bir seri katilden bahsediyoruz. Evet, tam olayı idrak edemediyseniz hemen diziye başlayabilirsiniz.
Mr. Robot
Listemizde detaylı olarak bahsedeceğimiz son dizi ise Mr. Robot. Bilişim ve hack dünyasını farklı bir biçimde tanıtan Mr. Robot, sadece hack değil, aynı zamanda Fight Club’a göz kırpan yapısı ile de sizi fazlasıyla etkileyecek.
Bu yabancı dizilerin dışında en iyi diziler kategorisinde;
- Sopranos,
- Mad Men,
- Person of Interest
- 2 Broke Girls
- American Horror Story
- Arrow
- Daredevil
- Jessica Jones
- Luke Cage
- Blue Mountain State
- Chuck
- Doctor Who
- Fringe
- Friends
- Hannibal
- How I Met Your Mother
- Lie to Me
- Limitless
- Sons of Anarchy
- Shameless
- Supernatural
- The Big Bang Theory
- Flash
- The Mentalist
- The Wire
- True Detective
gibi birçok diziyi de izlemeniz gerektiğini belirtelim.. Sizin de bu diziler dışında önerileriniz varsa yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.