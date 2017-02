En İyi Diziler Listesi 2017 | En İyi Yabancı Diziler

Sizce gelmiş geçmiş en iyi diziler hangileri? 2017 yılında izlenmesi gereken en iyi yabancı dizileri listeledik. Güncel dizilerle birlikte geçmiş yıllarda yayınlanmış ve efsane olmuş yapımları da ekledik.

Game of Thrones

2011 yılından bu yana her sene tartışmasız en popüler dizi olarak dikkat çeken Game of Thrones, gelmiş geçmiş en popüler dizi olmaya aday bir şekilde 7. sezonu ile devam ederken 8. sezonunun da 2018’de geleceğini belirtelim. Dram, fantastik ve tarihi öğelerin muhteşem harmanlandığı yapımı neredeyse izleyip beğenmeyen çıkmıyor.

Breaking Bad

İlk sezonu oldukça durağan geçse de diğer sezonlarında sizi ekran başından kaldırmayan muhteşem bir seri olarak dikkat çeken Breaking Bad’de sıradan bir kimya öğretmeninin kanser olduğunu öğrenmesinin ardından uyuşturucu kralı olma yolundaki hikayesini konu alıyor. Say my name!

Sherlock

Arthur Conan Doyle’un muhteşem dedektif serisi olan Sherlock Holmes’un günümüze uyarlanmış şekilde oluşturulan oldukça başarılı serisi yılda 3-4 bölüm çıkmasıyla sevenlerini her sezonda bir yıl bekletse de gerek oyunculuk gerekse konu itibariyle polisiye severlerin açık ara favorisi konumunda

Planet Earth

Klasik bir dizi yerine belgesel serisi olan Planet Earth, üzerinde yaşadığımız gezegenin ne kadar muhteşem bir yapıda olduğunu gözler önüne seriyor. Ciddi manada Dünya’ya aşık eden bu seriyi kesinlikle kaçırmayın.

Cosmos: A Spacetime Odyssey

Belgeselden bahsetmişken uzay ve bilim konusuna tutkun ve olanların ise kesinlikle kaçırmaması gereken bir başka seriden de bahsetmemek olmaz. Günümüzün en popüler astrofizikçisi olan Neil deGrasse Tyson’ın anlatımıyla harika bir seri sunan Cosmos, aslında Tyson’ın öğretmeni ve dünyanın en büyük astrofizikçilerinden olan Carl Sagan’ın aynı isimdeki 1980 yapımı serisinin uyarlaması olarak yayınlandı. Cosmos: Bir Uzay Serüveni adıyla Türkçe olarak da bulabileceğiniz serinin Haluk Bilginer’in muhteşem sesiyle de oldukça harika olduğunu belirtelim.

Westworld

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve izleyen herkesi oldukça etkileyen yapımı özellikle son aktörlük yıllarını izlediğimiz Anthony Hopkins’in harika oyunculuğu için bile izlemeye değer olduğunu belirtelim. Hem vahşi batı teması hem de bilim kurgu öğeleriyle harika bir iş çıkartan yapımı kaçırmamanızı öneriyoruz.

Black Mirror

Teknoloji elbette güzel şey. Birçok iyiliği ve kolaylığı getiriyor. Peki, ya madalyonun diğer yüzü? Teknolojiye bambaşka bir pencereden bakan Black Mirror, her sezonunda sizi teknolojiden korkacak hale getirebilecek muhteşem kurguları ile mutlaka izlemeniz gereken yapımlar arasındaki yerini alıyor.

House of Cards

Tüm dünyada en medyatik kişiler olan siyasetçilerin ve bulundukları siyaset meydanının arka bahçesini hiç merak ettiniz mi? Bunu kurgusal açıdan olsa da “Neden gerçek olmasın ki?” dedirtecek kadar sert bir biçimde işleyen House of Cards’da Kevin Spacey ve Michel Gill’in olağanüstü derecede başarılı oyunculuklarıyla bir dış işleri bakanının Amerikan Başkanlığı’na oynaması ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor.

Taboo

Daha oldukça yeni bir yapım olan Taboo’da Tom Hardy gibi bir ismin hem aktör hem yapımcı olarak yer aldığını, yönetmenin ise The Martian ile adını milyonlara duyuran Ridley Scott’ın olduğunu söylemek yeterli olacak. Son 10 yılını Afrika’da geçirip 1814 Londra’sına geri dönen bir adamın hayatını konu alan yapım, bu yılın favorilerinden olacağını şimdiden gösteriyor.

Prison Break

Uzunca bir aradan sonra 2017’de tekrar geri dönecek olan Prison Break, gerek oyunculukları gerek konusu ve aksiyonu ile oldukça başarılı ve popüler bir yapımdı. Bu yıl yeni sezonu gelmeden izleyenlerin baştan izlemesinde, izlemeyenlerin ise derhal başlamasında fayda var.

Narcos

Pablo Escobar gibi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük uyuşturucu karteli olan adamın hikayesini ve yakalanışını konu alan Narcos, özellikle Escobar’ı konu aldığı iki sezonu ile ekran başından kaldırmamıştı. Devam sezonunda diğer kartellere de değinecek olan Narcos’un gerçek olayları temel alarak hazırlandığını da belirtelim.

The Crown

Yine geçtiğimiz yıl başlayan ve bir anda popülerleşen Netflix yapımı olan The Crown, Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını konu alıyor. Britanya krallığının saraylarını bizlere gösteren The Crown, aldığı ödüller ile de başarısını kanıtlıyor.

House MD

Dr. Gregory House. Bu ismi bu diziden sonra unutamayacak, hemen ardından Hugh Laurie’nin yer aldığı filmleri ve dizileri izlemek isteyeceksiniz. Zekası, yalnızlığı ve umursamazlığı ile sizi hayran bırakacak House ve ekibini anlatan yapım kesinlikle kaçırılmaması gereken en önemli yapımlardan.

Dexter

Polis teşkilatının içinde olan bir seri katil neler yapabilir? Hem de işi gücü kan ile alakalı olan biri. İşte bunun cevabını Dexter bizlere veriyor. Kendini iyiliğe adayan bir seri katil olmasıyla garip bir seriye imza atıldığını da belirtelim. Katilleri ve seri katilleri öldüren bir seri katilden bahsediyoruz. Evet, tam olayı idrak edemediyseniz hemen diziye başlayabilirsiniz.

Mr. Robot

Listemizde detaylı olarak bahsedeceğimiz son dizi ise Mr. Robot. Bilişim ve hack dünyasını farklı bir biçimde tanıtan Mr. Robot, sadece hack değil, aynı zamanda Fight Club’a göz kırpan yapısı ile de sizi fazlasıyla etkileyecek.

Bu yabancı dizilerin dışında en iyi diziler kategorisinde;

Sopranos,

Mad Men,

Person of Interest

2 Broke Girls

American Horror Story

Arrow

Daredevil

Jessica Jones

Luke Cage

Blue Mountain State

Chuck

Doctor Who

Fringe

Friends

Hannibal

How I Met Your Mother

Lie to Me

Limitless

Sons of Anarchy

Shameless

Supernatural

The Big Bang Theory

Flash

The Mentalist

The Wire

True Detective

gibi birçok diziyi de izlemeniz gerektiğini belirtelim.. Sizin de bu diziler dışında önerileriniz varsa yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.