Vlogger'ların istediği özelliklerin neredeyse tamamını içerisinde barındıran 4K çözünürlükte video çeken Canon G7X Mark III hakkında yeni fotoğraflar sızdırıldı.

Bir Vlogger'a, bir kamerada olmasını istediğiniz özellikler nelerdir diye soracak olursanız, sizlere pek çok şey sayabilir. Çeşitli kare hızlarında, 4K çözünürlükte video kaydetme özelliği, boyutunun göze batmayacak seviyede küçük olması, kendilerini görebilmelerini sağlayacak dönebilen bir ekran ve en önemlisi harici bir mikrofon girişi... Ancak, tüm bu özellikleri kapsayabilecek kapasitede bir kamera şuan için piyasada yok.

Sony'nin en popüler ve en donanımlı kamerası konumunda bulunan RX100 bile, harici mikrofon girişi özelliğine sahip değil. Canon'un yakında çıkması beklenen G7X serisinin yeni kamerası, sızdırılan bilgilere göre vlogger'ların isteyebileceği pek çok özelliğe sahip olacak. PhotoRumors tarafından paylaşılan görüntülere göre, G7X Mark III, 4K video çekebilecek ve kompakt kameralarda genellikle bulunmayan mikrofon girişiyle birlikte gelecek.

Sızdırılan görsellere göre, kameranın ekranı hareket ettirilebiliyor, ancak hareket kabiliyetinin boyutu tam olarak anlaşılmıyor. Serinin bir önceki kamerası olan G7X Mark II, tamamen döndürülebilen bir ekrana sahipti. Muhtemelen Canon, yeni kamerasında da bir şekilde ekranın döndürülmesine olanak tanıyacak. Resmi açıklamalar geldiğinde bunu öğreneceğiz.

Vlog işine yeni başlamak isteyenler için veya eskiden beri bu işi yapanlar için görüntüler, kamerayı oldukça çekici kılıyor. Mikrofon girişi gibi özellikler barındırması beklenen Canon G7X III, serinin önceki modellerine göre, yeni özelliklerinden dolayı, farklı bir tasarımla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Kamera dünyası hakkında yeni gelişmeleri, Mart ayında Japonya'da gerçekleşecek CP+2018 fuarından sonra kesin bir şekilde görebileceğiz. Bakalım Canon, gerçekten bu büyük adımları atıp vlogger'ların hayalindeki kameraya kavuşmasını sağlayacak mı ?