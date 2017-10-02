Samsung'un bir çok firmaya komponent üretip satması, gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Firmaya en büyük parayı getiren ise can düşmanı Apple.

Samsung bildiğiniz üzere iPhone X'lerin (iks diye okuyabiliriz bence, değil mi?) o kıvrımlı OLED ekranının üretilmesinden sorumlu ve bu parça yeni iPhone'da yer alan en maliyetli komponent.

Cihaz başına Samsung'a 70 doları sadece ekran için ödeyen Apple, bunun yanında hafıza çipleri ve diğer elektronikler için de belirli bir miktar ödeme yapıyor. Bu ödemelerle birlikte analistlere göre her bir iPhone X, Samsung'a 110 dolar gelir eklenmesine sebep oluyor. Ne düşman ama!

Apple'ın 10. yıl özel iPhone modelinden 2019 yaz ayına kadar toplam 130 milyon adet satması bekleniyor ve bu Samsung için inanılmaz bir gelir kaynağı demek. Hatta bu gelir kaynağı o kadar büyük ki, Samsung'un Galaxy S8'den kazandığı parça parasını bile geçiyor. Toplam 50 milyon adet Galaxy S8 satması beklenen Samsung, komponent üretiminden ürün başına 202 dolar kazanacak. Bu gelir kendi alt şirketlerinden geldiği için ekonomik olarak bir anlam ifade etmese de karşılaştırma amaçlı kullanırsak sonuçlar oldukça ilginç. Samsung toplamda S8 satışlarından 10 milyar dolar civarı gelir sağlarken iPhone X satışlarından tahminen 14 milyar dolar gelir sağlayacak.

Bunun dışında, geçen yılın ekonomik değerlerini incelediğimizde Samsung'un akıllı telefon parça gelirlerinin tamamının %35'i can düşmanı Apple'dan geliyor. Bu sebeple çalışanlardan gelen bilgilere göre Samsung binasında toplantılarda ve diğer yerlerde iPhone kullanmak hiç ters karşılanmıyor. Tersliği bırakın, "onlar bizim en iyi müşterimiz, sorun yok" şeklinde dönüşler alıyorlar.

Dünyanın en büyük şirketlerinden ikisi olan bu dev teknoloji firmaları, birbirlerine aynı zamanda büyük gelir kaynağı oluşturmaktalar. Büyük resme baktığımız zaman, kullanıcıların söğüşlendiğini ve bundan herkesin bir şeyler kazandığını görüyoruz. Buradan Apple kullanıcılarına uyarı; bir daha Samsung kullananlara laf atacağınızda iyi düşünün. Elinizdeki cihazın büyük kısmı Samsung üretimi!