2017 Çıkan En İyi Fiyat Performans Telefonları

2017’nin sonuna gelmişken, bu yıl piyasaya sürülen en iyi fiyat/performans akıllı telefonlarını listeledik.

Sınırlı bütçeniz varsa ve trend için değilde kullanmak telefon almayı düşünüyorsanız işler biraz zorlaşıyor. Pil ömrü, kamera, görüntü, yazılım, su direnci gibi faktörler ve piyasada çok fazla akıllı telefon olması ‘’hangisini alsam?’’ sorusunu oldukça zorlaştırıyor. Öncelikle telefonları fiyatlarına göre üç gruba ayırdık ve o fiyat skalasındaki en iyi telefonları sıralamaya çalıştık. Sizin kullandığınız model listede yoksa çok fazla sinirlenmeyin çünkü dediğim gibi gerçekten çok fazla seçenek var.

Düşük bütçeli

Moto E4 / Moto E4 Plus

Lenovorola geçen yıl sayısız telefon çıkardı ancak fiyat performans açısından bakıldığında gönül rahatlığıyla Moto E4 ve Moto E4 Plus en iyileri diyebiliriz.

Honor 6X

Huawei, yakın zamanda Mate 9 ile amiral gemilerinin arasına girmiş olabilir, ancak bütçeye yönelik bakıldığında Honor markası gerçekten çok iyi bir seçenek.

Moto G5 Plus

Yeni G5s Plus değilde neden Moto G5 Plus burada diye merak edebilirsiniz ancak bütçe açısından bakıldığında G5s Plus biraz gereksiz pahalı diyebiliriz.

Xiaomi Mi A1

Xiaomi telefonlarıyla ilgili en büyük şikayetlerden biri kullandığı yazılımdı ancak bu sorun Android One cihazlarıyla birlikte değişiyor ve öncelikli olarak fiyata bakılıp performans ile oranladığımızda listemizin onur konuğu diyebiliriz.

Ortalama bütçeli

LG G6

Galaxy S8 ile girilen rekabetin sonucunda LG G6 fiyat performans açısından iyi bir seçenek haline geldi.

OnePlus 5T

Spesifikasyonlar ve fiyat oranıyla sürekli kendini aşan bir üretici varsa, OnePlus'tır. .Şirket diğer telefon üreticilerinin sadece hayal edebilecekleri özellikleri çok düşük bir fiyata sundu .

Samsung Galaxy S8

Mart ayında piyasaya çıktığında Galaxy S8, kullanıcılar tarafından çok beğenildi ve fiyat performans açısından da güzel bir seçenek.

Nokia 8

Ortalama bütçeli telefonlarımızın ise en iyisi Nokia 8. Gerçekten böyle listelerde Nokia’yı görmeyi özlemişim.

Yüksek Bütçeli

Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

Google bu iki telefonda daha başarılı olabilirdi ancak telefonlar hala listemize girebilecek kadar iyi. Yaşanan sorunlar yüzünden telefonun biraz adı çıktı diyebiliriz.

Samsung Galaxy Note8

Note serisinin performansı her zaman yüksekti, Samsung Galaxy Note8

henüz patlamamış olduğu için listemize girmeye hak kazandı.

LG V30

Pixel 2 XL veya Galaxy Note8 almayı düşünmüyorsanız LG V30’u incelemenizi tavsiye ederim. Yaşanan sorunlara rağmen telefonun ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor.

Listemizde olmadığı halde reklam stratejisi ile kendinden söz ettiren iPhone X

iPhone X hayatımda gördüğüm en iyi telefon olmasının dışında diğer telefonlarla adının aynı anda anılmaması gerekli, teşekkürler Jony Ive ve çentik demek isterdim. Ama işin içerisine fiyat dahil edildiği zaman iPhone X’unda listede olması için piyasadaki telefonların %90 nını buraya yazmamız gerekiyor. iPhone hayranları bana biraz kızacak ama bunlar gerçekler.