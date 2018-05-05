En İyi Kameraya Sahip Telefon Hangisi? Devler Yarışıyor!

Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 Plus, Google Pixel 2, Apple iPhone X, farklı şartlarda fotoğraflama karşılaştırması

Son dönemde kamerasının kağıt üstündeki özellikleriyle tüm rakiplerine göz dağı veren Huawei P20 Pro’yu gerçek bir mücadeleye çıkarıyoruz. Bu kez Şampiyonluk için yarışacak adaylar sırasıyla, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2, Samsung Galaxy S9 Plus ve pek tabii iPhone X.

Kağıt Üzerinde Kamera Üstünlüğü

Bu noktada multak bir Huawei P20 Pro üstünlüğü hakim. Üç arka kamera objektifi ve 1.8 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksel kamerası öncülüğünde diğer 2 kamerası ile beraber, vadettiği 3 kata kadar varan kayıpsız yakınlaştırma özelliği ve düşük ışık performansı ile rakiplerini ezip geçiyor. Fakat tahmin edeceğiniz üzere her şey kağıt üstünde yazan değerler değildir.

Çekimler Başlasın; İlk Durağımız Frankfurt!

Genel Fotoğraf Sıralaması: 1. Huawei P20 Pro, 2.İPhone X, 3.Galaxy S9, 4. Pixel 2

1.Tur: Frankfurt

Bulutlu bir havada yapılan bu çekimde 3. numarada yarışan Galaxy S9’un doğallıktan uzak bir şekilde fazla açık renklere gittiğini görüyoruz, Huawei ise aksine gereğinden koyu bir tonlama ile bizleri karşılıyor. Bu turda iPhone X ile Pixel 2 arasında kıyasıya bir rekabet olsa da gerçeğe en yakın tonlamayı veren Pixel 2 oluyor.

1.Tur Galibi: Pixel 2

2. tur: Avro İşareti

Bu turda en büyük zayıflığı yakınlaştırma esnasında iPhone X veriyor, görüntüde piksellenme mevcut. Diğer 3 telefon arasında devam eden bu mücadelenin galibi, renkleri en doğru şekilde veren Galaxy S9 Plus oluyor.

2.Tur Galibi: Galaxy S9 Plus

3.Tur: Köprü

Alman kırsalında bizleri karşılayan doğa güzelliği ile bütünleşmiş bu köprüyü en güzel yansıtan fotoğraf yine Samsung Galaxy S9 Plus olarak görünüyor. Tabii bu fotoğrafın galibini seçmek oldukça zor, zira fotoğraflar birbirine oldukça yakın kalitede. Yine de fotoğrafı çeken kişilerce en yakın görüntü S9’a ait.

3. Tur Galibi: Galaxy S9 Plus

4. Tur: Klise Kubbesi:

İşte Huawei’nin hünerlerini görüp göremeyeceğimizi belirleyecek olan çekime nihayet geldik. Evet, beklenen oluyor ve Huawei P20 Pro üstün bir performans ile yakınlaştırma temalı fotoğraf karşılaştırmasının tartışmasız galibi oluyor.

4. Tur Kazananı: Huawei P20 Pro

5.Tur: Işıltılı Kafe

Gece yarısının karanlığını parlak ışıklarıyla aydınlatan bu kafeyi en görkemli ve doğal şekilde yansıtan Huawei P20 Pro oluyor. Üstelik yakaladığı ekstra doku ve detaylar da muhteşem.

5. Tur Kazananı: Huawei P20 Pro

6. Tur: Karanlık

Bakalım testlerin en zorlusunda galip kim olacak, gecenin karanlığını kim görmezden gelerek en iyi fotoğrafı yakalayacak?

Huawei P20 Pro inanılmaz bir farkla sanki alana spot ışık tutulmuşcasına rahat bir şekilde bize en başarılı fotoğrafı sunuyor; detaylar inanılmaz…

6. Tur Kazananı: Huawei P20 Pro

7.Tur: Mavi Gökyüzü

Yarışmamızın bu kısmında Huawei P20 Pro çok hoş bir renk skalası yakalasa da en doğru renklendirmeyi sağlayan isim iPhone X oluyor.

7. Tur Kazananı: iPhone X

Sonuçları değerlendirmak size kalmış ancak, özellikle düşük ışık seviyesi olan çekimlerde ve obje yakınlaştırma konusunda Huawei P20 Pro’nun üstün olduğunu söylemek hiç de zor değil. Gündüz çekimleri konusu ise biraz daha kişisel zevklere hizmet etmekte.