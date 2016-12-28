2016 Yılının En Ucuz ve İyi 5 Macbook Uygulaması

Macbook kullanıcıları sizler için 2016 yılında öne çıkan 5 uygulamayı listeledik.

Macbook kullanıcılarının gün geçtikçe sayısı artıyor. Bizde bu kullanıcıların yani sizlerin işine yarayabileceğini düşündüğümüz ve 2016 yılında öne çıkan 10 macbook uygulamasını listeledik. Birbirinden ilginç uygulamaların olduğu listemiz sizinde ilginizi çekecektir.

Polarr (2.99 Dolar)

Fotoğraf düzenleme uygulaması olan Polarr ile akıllı telefonunuz ile çektiğiniz fotoğrafları hızlıca düzenleyebilirsiniz. Photoshop kadar işlevsel olmayan uygulama pratik kullanımı ile öne çıkmayı başarıyor. 2.99 dolar'lık düşük fiyatı ile 2016 yılının öne çıkan uygulamaları arasındaki yeri almayı başarıyor.

Barmen 2 (15 Dolar)

İsmi ile oldukça uyumlu olan bu uygulama, mac'inize ikinci bir uygulama alanı ekliyor. Küçük simgelerin bulunduğu bu alandan hızlıca uygulamalara erişerek, finder'da kendinizi kaybetmemiş oluyorsunuz.

Dropzone 3 (1.99 Dolar)

Sürükle bırak yöntemi ile dosya transferi yapmanızı sağlayan uygulama özelleştirilebilir bir yapıya sahip. Sosyal medya platformlarından, FTP veya bulut depolama alanlarına bu yöntem ile dosya transferi yapabildiğiniz uyguluma işlerinizi hızlandırabilir.

Daisy Disk (9.99 Dolar)

Uygulama adından da anlaşılabildiği gibi basit bir disk yönetim uygulaması. Özellikle Mac kullanıcıların merak ettiği asırlık sorunun cevabı bu uygulamada gizli (Bu disk alanı nasıl doldu?) Sabit diskinizde ne kadar alanın boş veya dolu olduğunu size gösteren uygulama aynı zamanda da hangi dosyaların ne kadar alan kapladığını da size gösterebiliyor.

Doo (3.99 Dolar)

Hemen hemen hepimizin kullandığı bir hatırlatıcı uygulaması bulunuyor. Peki hem akıllı telefonunuz hem de bilgisayarınız ile uyumlu çalışan şık bir uygulamanız olsun istemez misiniz? İşte burada karşımıza Doo çıkıyor uygun fiyatlı takvim uygulaması iPhone ve Mac'ler ile uyumlu olarak çalışarak aldığınız notları aynı anda iki farklı cihazdan kontrol etmenizi sağlıyor. Belki de bu uygulama sayesinde randevularınızı unutmazsınız.