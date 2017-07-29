En İyi Playstation 4 Oyunları

Oyun konsolları, günümüzde güzel bir oyun deneyimi tadabileceğimiz en iyi cihazlardır. Kendilerine has özellikleri vardır ve birçok kola ayrılır. Bazı kullanıcılar her ne kadar bilgisayardan vaz geçemese de, özellik bakımından aynı performansı sağlayabilecek bir bilgisayarı toplamak daha pahalı olabileceğinden kullanıcılar daha çok oyun konsollarına yöneliyor.
Playstation 4, Xbox One ve Nintendo Switch konsolları baş sıraları çekiyorlar. Çünkü hepsinin sadece kendi platformlarına özel oyunları dahi bulunuyor. Böylesi bir durum da tercih edilmek için mantıklı bir sebep haline geliyor ve elbette popülerliği artırıyor.
Playstation 4 için konuşacak olursak, belki de en popüler üç konsolun en popüleri olarak sayabiliriz. Bu cihazlar için sayılamayacak kadar oyun bulunuyor ancak büyün oyunların 'iyi' olduğunu söyleyemeyiz. İşte en iyi Playstation 4 oyunları:
- Grand Theft Auto V
- The Last of Us Remastered
- Uncharted 4: A Thief’s End
- Uncharted: The Nathan Drake Collection
- Journey
- Bloodborne
- Horizon: Zero Dawn
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Resident Evil 7: Biohazard
- Destiny
- Life is Strange
- Ratchet & Clank
- Assassin’s Creed IV: Black Flag
- Call of Duty: Modern Warfare Remastered
- Watch Dogs 2
- Watch Dogs
- The Last Guardian
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- God of War III Remastered
- Call of Duty: Black Ops III
- inFamous: Second Son
- inFamous: First Light
- Guitar Hero Live
- Until Dawn
- Heavy Rain & Beyond: Two Souls Collection
- Call of Duty: Infinite Warfare
- Firewatch
- Driveclub
- No Man’s Sky
- Mad Max
- Entwined
- Outlast 2
- Prey
- Dreamfall Chapters
- Tekken 7
- Injustice 2
- The Elder Scrolls Online: Morrowind
- DiRT 4
- Elite Dangerous
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
- Minecraft: Story Mode – Season Two
- Fortnite
Bu arada bu listenin, en iyi PS 4 oyunlarından oluştuğunu tekrar belirtelim. Yani liste, PS 4 üzerinde popüler olan, herhangi bir sorunu olmayan iyi oyunlardan oluşuyor.