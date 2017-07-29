En İyi Playstation 4 Oyunları

Playstation 4 için çok fazla oyun bulunuyor ve yeni çıkan oyunları da direkt olarak bu cihazlarda bulmak mümkün ancak her oyun kaliteli ve zengin içeriğe sahip değil. Biz de en iyi Playstation 4 oyunlarını sizler için bulduk.

Oyun konsolları, günümüzde güzel bir oyun deneyimi tadabileceğimiz en iyi cihazlardır. Kendilerine has özellikleri vardır ve birçok kola ayrılır. Bazı kullanıcılar her ne kadar bilgisayardan vaz geçemese de, özellik bakımından aynı performansı sağlayabilecek bir bilgisayarı toplamak daha pahalı olabileceğinden kullanıcılar daha çok oyun konsollarına yöneliyor.

Playstation 4, Xbox One ve Nintendo Switch konsolları baş sıraları çekiyorlar. Çünkü hepsinin sadece kendi platformlarına özel oyunları dahi bulunuyor. Böylesi bir durum da tercih edilmek için mantıklı bir sebep haline geliyor ve elbette popülerliği artırıyor.

Playstation 4 için konuşacak olursak, belki de en popüler üç konsolun en popüleri olarak sayabiliriz. Bu cihazlar için sayılamayacak kadar oyun bulunuyor ancak büyün oyunların 'iyi' olduğunu söyleyemeyiz. İşte en iyi Playstation 4 oyunları:

Grand Theft Auto V

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Journey

Bloodborne

Horizon: Zero Dawn

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Tomb Raider: Definitive Edition

Resident Evil 7: Biohazard

Destiny

Life is Strange

Ratchet & Clank

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Watch Dogs 2

Watch Dogs

The Last Guardian

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

God of War III Remastered

Call of Duty: Black Ops III

inFamous: Second Son

inFamous: First Light

Guitar Hero Live

Until Dawn

Heavy Rain & Beyond: Two Souls Collection

Call of Duty: Infinite Warfare

Firewatch

Driveclub

No Man’s Sky

Mad Max

Entwined

Outlast 2

Prey

Dreamfall Chapters

Tekken 7

Injustice 2

The Elder Scrolls Online: Morrowind

DiRT 4

Elite Dangerous

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Minecraft: Story Mode – Season Two

Fortnite

Bu arada bu listenin, en iyi PS 4 oyunlarından oluştuğunu tekrar belirtelim. Yani liste, PS 4 üzerinde popüler olan, herhangi bir sorunu olmayan iyi oyunlardan oluşuyor.