Telefon alırken cihazların en çok görünüşüne, yazılımlarına, hızına ve kamerasına dikkat ediyoruz. Peki, hangi malzemeden yapıldığına ve hangisinin sizin için daha uygun olduğuna dikkat ediyor musunuz?

Birkaç ayrıntıyı çıkardığınızda telefonların hemen hemen hepsi aynı gibi görünüyor. Ele sığabilecek kadar büyük bir dikdörtgen tasarım, birtakım çentikler, arka kamera ve hoparlör.

Yine de bu ufak tefek detaylar bile fark yaratmaya yetiyor. Hoparlörler, kıvrımlar, düğmeler ve fiziksel boyut, Galaxy Note cihazını Moto E4'ten farklı kılan şeydir. Ayrıca cihazın en önemli detaylarından biri de cihazın neyden yapıldığıdır. Ahşap yahut altın gibi garip telefonları bir kenara bırakırsak, telefonlarda üç ana malzeme kullanılıyor: Cam, metal ve plastik.

Peki hangisi en iyisi?

Metal

Çok sayıda telefon markası, plastik bir kenar ve metal bir yüzey kullanır. Kimse dövme çelikten yapılmış ağır bir telefon istemeyeceği için telefonlardaki metal, hafif bir alüminyum alaşım içerir.

Metal, telefonlara genel olarak kaliteli ve pahalı bir görünüm kazandırır. Bu yüzden metal telefonlara rağbet her zaman fazladır. Ancak alüminyum diğer malzemelerden ucuz olabilir, bu yüzden telefonlardaki kaliteli görünüme takılmamanızı öneririz. Şimdi gelelim telefonun artılarına ve eksilerine:

Artıları

İyi dizayn edilmiş bir metal telefon daima iyi görünecektir. Metal, endüstrileşmenin de bir sembolü olduğu için daima kaliteli ve modern görünür. Ayrıca ilk aldığınız günlerde telefonunuz daima soğuk olacaktır.

Eksileri

Cihaz, genellikle alüminyumdan yapıldığı için çok kolay çizilecek ve deforme olacaktır. Metal cihazlar ayrıca kablosuz şarjı desteklemeyebilir. Ayrıca telefon ilk günlerde ne kadar soğuksa ilerleyen dönemlerde de o kadar çabuk ısınmaya başlayacaktır.

Plastik

Plastik telefonlar ise her renkte her şekilde karşımıza çıkabiliyorlar. Plastikten yapılan telefonlar daha eğilip bükülebilir ve her renkten dizaynla karşımıza gelebilir.

Bazı plastik telefonlar da tıpkı metaller gibi harika görünür. Ancak elbette aralarında istisnalar da var. Plastik telefonlar nispeten daha ucuzdur ancak yine de tercih edilebilirler. İşte artı ve eksi yönleriyle plastik telefonlar:

Artıları

Güzel görünümlü ve makul fiyatlı telefonları seviyorsanız, plastik telefonlar sizin için oldukça kullanışlı olabilir. Ayrıca rengarenk telefonlara sahip olabilirsiniz. Son olarak da plastik telefonlar cama göre çok daha az kırılgandır.

Eksileri

Eğer bir plastik telefon kötü ise gerçekten kötüdür. Örneğin LG G2, dönemin en popüler telefonlarından olsa da zamanında bu yüzden en şikayet edilen telefonlardan birisi oldu. Ayrıca cihazın plastik olmasından dolayı cihaz kolayca çantanız ya da giysiniz yüzünden kolayca boyanabilir. Son olarak söyleyeceğimiz şeyse kötü bir tasarımla plastik telefonlar çok da kalitesiz ve ucuz gözüküyor. Tabii çok da muhteşem tasarımlar ortaya çıkabiliyor.

Cam

iPhone 4 ve Nexus 4 ile birlikte cam telefonları görmeye başladık. Ancak görünüşte oldukça güzel olan bu telefonlar, oldukça kırılgan oluyorlar. Ancak cam kullanmak kırılganlığı arttırdığı gibi cihazın maliyetini de arttırır. Çünkü ucuz bir soda ve kireç cam kullanmak, telefonlar için pek de uygun değildir. Bunlar yerine bu tip cihazlar için özel olarak yapılmış ultra genleşmeli ve Gorilla camlar kullanılır.

Artıları

RF iletimi bu tip cihazlarda Wi-Fi'ye ya da Bluetooth'a yüksek hızlarda ve kesintisiz şekilde bağlanabilirsiniz. Ayrıca kabul etmeliyiz ki en iyi görünen telefonlar genellikle cam oluyor. Üzerindeki ışıldamalar ve yansımalar, telefonun daha estetik gözükmesini sağlıyor. Elinizde cam bir telefon tuttuğunuzda onun lüks bir cihaz olduğunu hissedebiliyorsunuz.

Eksileri

Önceden de bahsettiğimiz gibi cam telefonlar, oldukça hassas ve kırılgandır. Bu yüzden telefonunuzu düşürdüğünüzde cihazınızın hem önü hem arkası kırılabilir. Ayrıca telefonunuzda oluşmuş çizikleri en çok gösterecek şey de camdır. Son olarak cam malzeme oldukça kaygan olacağı için telefon her an elinizden kayıp düşebilir. O yüzden cam telefonunuz varsa onu sarıp sarmalamanız en iyi çözüm olacaktır.

Telefon malzemelerini anlattığımız yazımız bu kadardı. Cihaz seçerken yalnızca görünümüne ya da donanım parçalarına değil, malzemesine de bakmanızı tavsiye ediyoruz.