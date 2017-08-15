En İyi Tüketici Telefon Ödülü Honor 8 Pro'nun!

Prestijli EISA Ödüllerinde en iyi tüketici telefonu Honor Pro 8 oldu. Aynı ödül töreninde dikkat çeken ödüllere de değindik.

En iyi teknolojik cihazları seçen EISA ödüllerinde, 25 farklı ülkede 53 uzman tarafından onaylanan 10 farklı ödül dağıtıldı. Bu ödüller arasında birçoğu beklenen cihazlara giderken, en iyi tüketici telefonu dalında ödüle layık olan telefon şaşkınlık yarattı.

EISA’nın 35. yılında dağıtılan ödüllerde, en iyi tüketici telefonu ödülüne hak kazanan Honor 8 Pro, Quad HD Ekran, 4000 mAh batarya, Kirin 960 yonga seti ve 6GB RAM kapasitesi ile ödülü ne kadar hak ettiğini herkese gösterdi. Amazon üzerinden 474 Euro’ya satılan telefon, arka tarafında 12 MP’lik çift arka kamera bulundururken tüm bu görüntüleri 5.7 inçlik ekranından sunuyor.

Honor başkanı George Zhao, “Bu prestijli ödül, sadece Honor 8 Pro için değil, aynı zamanda Honor markasının da endüstride daha tanınır bir marka olması açısından çok anlamlı bir ödül” dedi.

Ödül töreninde en iyi kameraya sahip telefon Huawei P10 seçilirken, en iyi telefon Samsung Galaxy S8 ve S8+ oldu.

Peki, sizce Honor 8 Pro bu ödülü gerçekten hak etti mi, yoksa bu ödülün sahibi “şu telefon” olmalıydı dediğiniz başka bir telefon var mı?