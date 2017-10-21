Çağımız Mesajlaşma Uygulaması WhatsApp'ın En İyi Özellikleri

WhatsApp'ın günümüzün "varsayılan" mesajlaşma uygulaması olmasını sağlayan özellikleri sizler için derledik.

En son ne zaman SMS’i kullandınız? Günümüzde SMS’in kullanıldığı tek alan reklam mesajları oldu. Eskiden tek bir mesaj için 1 kontör verdiğimiz zamanların ardından bu mesaj sistemine karşı bir nevi sitem olarak ortaya çıkan WhatsApp sayesinde SMS atmak tamamen unutuldu.

Peki, yıllardan beri ücretsiz olarak kullandığımız bu uygulamayı bu kadar özel kılan özellikler nelerdir? Bugün sizlere WhatsApp’da yer alan en iyi özelliklerden bahsedeceğim. Bu özellikler dışında sizin sık sık kullandığınız özellikler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Bildirimleri Özelleştir

Farklı bildirim kümelerine sahip olabileceğiniz bu özellikte, önem verdiğiniz belirli insanların bildirimlerini hemen okumak için ayırabilir, bu sayede daha kolay ayrım yapabilirsiniz.

Belgeleri Paylaş

Kısa süre önce gelen bu özellikle iCloud Drive ve Google Drive’ı kullanarak belgelerinizi paylaşabilirsiniz.

Kişisel Sohbetleri Telefonun Ana Ekranına Taşıyın

Genelde belirli bir kişi ile konuşuyor olmanıza rağmen her seferinde WhatsApp anasayfasından konuştuğunuz kişiye geçiş yapmak canınızı sıkıyor olabilir. WhatsApp’da bunun önüne geçmenin kolay bir yolu var. Android kullanıcılar, WhatsApp’ın anasayfasındayken, kısayolu eklemek istedikleri kişinin ikonuna basılı tuttuktan sonra, sağ üstteki üç noktaya tıklayarak “Sohbet Kısayolu Ekle” seçeneğine tıklayabilirler. Bu adımların ardından telefonun anasayfasında, WhatsApp haricinde direkt bu konuşmaya gidecek bir ikon ortaya çıkacaktır.

WhatsApp’ı Açmadan İletilere Cevap Verin

Ayarlar> Bildirimler menüsünde etkinleştirebileceğiniz bu özellikle, uygulamayı açmadan gelen bildirimlere anında cevap verebilirsiniz. Varsayılanı “Pasif” olarak gelen bu özelliği açarak kilitli bir ekranda bile olsanız mesajı cevaplayabilirsiniz. iOS kullanıcıları bu özellik için üçüncü parti yazılımları kullanmak zorundalar. Android kullanıcıları ise, “pop-up” ayarlarını istedikleri gibi ayarlayabilirler.

GIF Gönder

GIF’ler iletişim kurmanın harika bir yolu. Bir duyguyu ifade etmekte bir fotoğraftan çok daha yararlı bir aygıt olan GIF’ler, WhatsApp platformunda karşı tarafa gönderebiliyor.

Sohbet Ekranınızı Meraklı Gözlerden Koruyun

WhatsApp’tan gelen bildirimlerde mesajın bir bölümü yer alabiliyor. Yanınızda meraklı gözler varsa telefonun kilidini açamasa bile bu bildirimlerden mesajın belirli bir kısmını görebiliyor. WhatsApp’da isterseniz bildirimlerde kaç satır yazı görünecek veya görünecek mi karar verebilirsiniz.

Konuşmayı Dışa Aktar

Bir görüşmeyi WhatsApp dışına aktarmak istiyorsanız bunu yapmanızın kolay bir yolu var. Android kullanıcıları sağ üstte yer alan üç noktaya tıklayıp, menünün en altında yer alan “diğer” seçeneğine tıklayarak “Sohbeti E-postala” seçeneğine tıklayabilirler. iOS kullanıcıları ise, sağ üstten sohbet menüsüne geldikten sonra, orada yer alan iletişim bilgisine giderek, buradan “Sohbeti Dışarı Aktar” seçeneğine tıklayabilir.

WhatsApp’da bu şekilde sayısız özellik bulunuyor. Bu özellikleri yorumlarda belirtirseniz çok daha bilgi dolu bir yazı olacaktır. Yorumlarınızı bekliyorum.