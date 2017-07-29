En İyi Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları

Yabancı dili öğrenmek için birçok yöntem var ve bunlardan biri de uygulamalardır. Listelediğimiz uygulamalar yabancı dili öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Günümüzde yabancı dil artık gereklilik haline geldi ve olmazsa olmaz diyebiliriz. Yabancı dilini geliştirmek isteyenler veya sıfırdan başlayanlar için birçok yabancı dil uygulaması opsiyonu bulunuyor. Eğlenceli bir biçimde yabancı dilinizi geliştirmenizi sağlayan uygulamaların en iyilerini sizin için seçtik.

Duolingo

Yabancı dil öğrenme uygulamaları arasında şüphesiz en popüleri Duolingo'dur. Hem Android hem de iOS için desteği bulunan uygulamanın dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcısı bulunuyor. Ayrıca kalitesi sayesinde de yatırım dahi almayı başarmış. Duolingo uygulamasını Android ve iOS için indirebilirsiniz.

Memrise

Memrise, yeni öğrenilecek olan yabancı dili, sahip olduğu kendine has stratejisiyle kullanıcılarına aşılamakta oldukça ustadır. Yabancı dili adeta oyunlaştırarak, kullanıcılarını hem eğlendirir hem de bilgilendirir. Uygulamayı hem Android, hem de iOS için indirebilirsiniz.

Mondly

33 farklı dil desteği bulunan Mondly'nin 20 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Mondly uygulamasını Android ve iOS için indirebilirsiniz.

busuu

Dil öğrenmek ve pratik yapmak isteyenlerin imdadına koşen busuu'da birçok ders bulunuyor. Teleffuz örnekleri, konuşma ve yazma, akılda kalmasını sağlayan alıştırmalarıyla busuu, iyi bir yabancı dil öğrenme uygulaması olarak karşımızda bulunuyor. Uygulamayı Android ve iOS için indirebilirsiniz.

Babbel

Desteklediği 14 farklı dil ile kullanıcılarının yabancı dillerini geliştirmesine yardımcı olan Babbel, diğer uygulamalara nazaran değişik bir strateji izleyerek sevdiğiniz alanlara yönelik dili öğrenmenizi sağlıyor. Babbel uygulamasını Android ve iOS için indirebilirsiniz.

Quizlet

Quizlet, sunduğu görsel ve sesli hizmetleriyle, çevrenizdekilerle çalışma olanağı sunuyor. Ayrıca kullanıcıların çalışma seti uyguladığından, kolay bir çalışma ortamı da sağlıyor. Quizlet uygulamasını Android ve iOS için indirebilirsiniz.

Dil Öğrenme Kılavuzu

Kolay ve sade bir kullanım sunan Dil Öğrenme Kılavuzu, bünyesinde rakiplerinin önüne geçmesinde küçük bir etkeni bulunduruyor. Bu etken, bizlere sunuduğu çevrimdışı çalışma olanağı. Uygulamayı hem Android hem de iOS için indirebilirsiniz.

Lingualeo

Bünyesinde barındırdığı açıklamalı ve resimli kelime setleriyle Lingualeo, etkili özelliklere sahip. Çevrimdışı çalışma imkanına sahip uygulama, İngilizce makelelerden, gramer kurslarına kadar birçok içeriğe ulaşmanızı sağlıyor. Android ve iOS platformları için indirebilirsiniz.

Voscreen

Voscreen, kısa video kesitleri sunarak eğlenceli bir öğrenim süreci oluşturuyor. Videoların içerikleri genelde film, müzik videoları, çizgi filmler ve belgesellerden oluşuyor. Uygulamayı Android ve iOS için indirebilirsiniz.

Cambly

Tamamen online olarak çaşılan uygulama ilk bakışta Skype'ı andırıyor. Uygulama sayesinde konuşarak pratik yapabiliyorsunuz. Uygulamayı Android ve iOS için indirebilirsiniz.

English Ninjas

English Ninjas, aslında Ali Servet Eyüboğlu tarafından geliştirildi yani bu uygulama yerli bir uygulama. Karşımıza "Tek tuşla İngilizce konuş" sloganıyla çıkıyor İngiliz eğitmenler aracılığıyla kullanıcılarına İngilizce öğretiyor. Yerli uygulamayı Android ve iOS için indirebilirsiniz.

Speaky

Arkadaş edinerek Yabancı dilinizi geliştirmenizi sağlayan bu uygulama ile hem kendinizi geliştirebilir hem de arkadaş edinebilirsiniz. 110 farklı dil desteğine sahip uygulamayla dilediğiniz gibi pratik yapabilirsiniz. Uygulamayı Android ve iOS için indirebilirsiniz.