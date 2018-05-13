Cep telefonlarımızla her an görsel kaydedebiliyor olmamız beraberinde bir sorunu getiriyor; depolama ve düzenleme. Ancak tabii ki Google Fotoğraflar ve iCloud Fotoğraflar hepimize bu konuda pek çok kolaylık sağlıyor. Peki en iyisi hangisi?

Telefonlarımızın hafızalarını en çok zorlayan şeylerden biri de birikmiş binlerce fotoğraf ve video oluyor. Böyle durumlarda yedekleme yapıyoruz ve artık bulut depolama alanları sayesinde bu çok da zor bir işlem değil. Karşımıza en çok çıkan iki bulut depolama alanı seçeneği ise Google Fotoğraflar ve iCloud Fotoğraflar. Peki hangisi daha iyi ve güvenilir? Her ikisininde eksileri ve artıları nelerdir?

iCloud Fotoğraflar

iCloud Fotoğraflar, en yaygın arşiv ve depolama uygulaması diyebiliriz. Yaygın olarak kullanılsa da birçok kez güvenlik açıkları ile gündeme gelen iCloud'un hep çok kullanışlı olduğunu düşünsek de aslında eksileri de göz ardı edilemeyecek durumda.

Artılar

iCloud Fotoğraflar, bir masaüstü uygulamasına sahip ve her an senkronize ederek fotoğraflarınızı rahatça düzenlemenize imkan veriyor. Google'ın aksine çok daha pratik bir kullanım sunan iCloud, albüm oluşturma, dışa aktarma gibi konularda da Google'ın önüne geçmiş durumda.

Eksiler

iCloud'un en büyük eksisi saklama alanına sahip olmak için ödeme yapma zorunluluğu. Ücretsiz depolama için yalnızca 5 GB alan sunan iCloud, sonrasında ödeme talebinde bulunuyor ve bu da bir tür eksi diyebiliriz. Bir diğer eksinin de 'aile' uygulaması olmaması. Ailelerin tek bir kütüphaneyi paylaşamıyor olması aslında büyük bir sorun çünkü özellikle ebeveynler, tüm fotoğrafları ortak bir albümde toparlamak isteyebiliyorlar. Yine de iCloud henüz bu konuya bir çözüm üretmiş değil.

Google Fotoğraflar

Google Fotoğraflar ise aslında neredeyse 3 yıldır oldukça başarılı bir tasarımla hizmet verse de bu konuda iCoud kadar popüler hale gelmiş değil. Sebebinin iCloud'un otomatik yedekleme ve erişim konusunda sağladığı kolaylıklar olduğu düşünülebilir çünkü aslında Google Fotoğraflar, birçok anlamda iCloud'dan daha seçilesi.

Artılar

Google Fotoğraflar uygulamasının en cezbedici özelliği depolama alanının ücretsiz oluşu. Aslında tabii ki satın alabileceğiniz birçok depolama alanı planı mevcut ancak eğer fotoğraflarınızın ve videolarınızın kalitesinden biraz ödün vermeyi göze alabilirseniz, Google size tatmin edici bir kullanım imkanı sunuyor. 16 MP'den büyük fotoğraflarınızı 16 MP şeklinde yeniden boyutlandırarak ya da videolarınızın kalitesini 1080p'ye sabitleyerek bu sınırsız kullanım hakkından faydalanmanız mümkün. Google'ın bir diğer avantajı ise fotoğrafları belirli kişilerle direk paylaşabilme seçeneği. Belirli tarihlerde çekilmiş görselleri oldukça basit adımlar ile paylamanız mümkün.

Eksiler

Google Fotoğraflar'ın en büyük eksisi bir masaüstü uygulamasına sahip olmaması. Tarayıcıda sorunsuz çalışsa da bir uygulama olmamasının eksikliği muhakkak hissediliyor. Bu tolere edilebilir bir eksik olsa da, konu güvenliğe geldiğinde iCloud Google'dan hayli önde. Google Fotoğraf arşiviniz her an Google çalışanları tarafından taranabilir ve erişim açısından Google çok daha zayıf. Yine de iCloud hesabı ele geçirilerek fotoğrafları sızdırılan isimlerin çokluğunu düşünecek olursak, ikisine de yüzde yüz güvenli diyemeyiz.

Peki hangisini kullanmak daha mantıklı?

Aslında her ikisinin de farklı avantajları var ve ikisi de oldukça başarılı. Ancak eğer depolama konusunda ücret ödemeden daha fazla veri depolayabilmek sizin için daha önemliyse tercihiniz Google olmalıdır. Parası neyse veririm yeter ki daha güvenli ve kullanışlı olsun derseniz de tercihiniz iCloud olmalı.