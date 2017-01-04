En Kalabalık Şehirler, Neden Hep Kuzey Yarım Küre'de Yer Alırlar?

Dünyanın en kalabalık şehirlerinin neden şu anda bulundukları yerde kurulduklarını merak ettiyseniz, bununla ilgili Wendover Productions’ın yayınladığı video merakınızı giderebilir.

Dünyadaki belli şehirlerin nüfusunun kalabalık olmasının birçok nedeni vardır. İnsanlar yerleşik yaşama geçtiğinden beri, yerleşimin kurulacağı yerler denize, içilebilir su kaynaklarına ve doğal kaynaklara yakın olması ve iklim koşulları gibi çeşitli etkenlere göre belirlenmiştir. Daha sonra modern toplumlara geçildiğinde bu etkenlere, yenileri eklenmiştir.

Wendover Productions, Youtube kanalında yayınladığı bir videoyla bu konuya değindi. Belli şehirlerde nüfusun yoğun olmasının, yukarıda bahsettiğimiz gibi bariz nedenleri varken şehirlerin nüfus yoğunluğunu etkileyen ve birçoğumuzun bilmediği başka ilginç etkenler de vardır. Bununla ilgili en ilginç noktalardan biri ise, dünyanın en kalabalık şehirlerinin genelde kuzey yarımkürede yer almasıdır. Bununla ilgili olarak dünya tarihindeki en büyük imparatorlukların Avrupa ve Asya kıtalarında yer almasından bahsedebiliriz. Videoda belirtilene göre bunun sebebi, hem Avrupa hem de Asya kıtasının genişliğinin uzunluğundan fazla olmasıdır. Bu, yaklaşık olarak aynı enlemde daha fazla kara parçası olduğu ve bu da bu kara parçalarında yaklaşık olarak aynı iklim koşullarının olduğu anlamına gelir. Bu, kıtanın herhangi bir yerinde varlığını sürdüren bir bitkinin ya da bir hayvanın, kıtanın başka bir yerinde de varlığını sürdürebileceği manasına gelir. Sonuç olarak bu da, bu bölgelerde daha fazla insanın yaşayabileceği anlamına gelir. İşte dünyadaki en kalabalık şehirlerin genel olarak kuzey yarımkürede yer almasının nedeni budur.

Bunun gibi ilginç nedenleri merak edenleri videoyla baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler!