En Kötü Klavye Tasarımına Sahip 5 Telefon

Akıllı telefonların olmadığı dönemlerde, klavyeyi telefona komple entegre etmek en büyük yeniliklerden biriydi. Ama bazı firmalar bu işi o kadar kötü yaptı ki anlamak çok güç.

2000'li yılların başından 2010'lu yıllarda akıllı telefonların iyiden iyiye hayatımızda standart olmaya başlamasına değin QWERTY klavyeler oldukça modaydı. Nitekim nasıl ki şimdilerde akıllı telefonlar daha ince ve daha çerçevesiz telefonlar tasarlamaya çalışırken, o dönemlerde de daha klas duran klavyeli telefonlar tasarlamak modaydı.

Bu bağlamda bugün sizler için marjinal veya daha farklı modeller tasarlamaya çalışırken adeta kendini bitiren telefonları inceleyeceğiz. Bu kötü tasarıma sahip 5 klavyeli telefonu beraber inceleyelim.

1. Samsung Alias U740

Muhtemelen klavyeli telefon tasarlama konusunda Samsung'a oldukça aşinayız. Daha çok kapaklı telefonlarının şıklığı ile bilinen Samsung, bu klavyeli modeliyle adeta bir tasarım faciasına imza atmıştı. Klavye ekran orantısındaki başarısızlık, klavyenin sol kısmındaki çıkıntı yüzünden doğru düzgün yazamamak derken telefon başarısızlıkta çığır açmıştı.

2. LG Neon

Her ne kadar turkuaz renkli modeli ve ön paneli oldukça hoş dursa da, klavye tasarımıyla göz kanatan bir başka tasarım da LG'den geliyor. Klavyedeki harfler ve semboller arasında geçiş yapmak için sürekli 'fonksiyon' butonuna basmanızın gerekmesi adeta sinir bozucu bir hal aldıran telefon piyasaya çıktığı dönemde oldukça başarısız olmuştu.

3. Microsoft KIN ONE & KIN TWO

Microsoft'un klavyeli telefon tasarımıyla piyasaya sürdüğü ilk telefon olan KIN ONE'ın başarısızlığından sonra bir o kadar daha başarısız bir klavye tasarımı yapabilmesi oldukça enteresan. Dikey olarak tasarlanmış ilk modelin tasarım faciasından sonra yeni modeli yatay olarak tasarlayan Microsoft, harfler arasında 1 metrelik (!) mesafe bulunduran ikinci modeliyle de şaşırtmamıştı.

4. BlackBerry Passport

Muhtemelen listedeki en çirkin görünen telefon var sırada... Hakkını yiyemeyiz; Blackberry klavyeli telefon konusunda adeta çığır açmış ve bir döneme damga vurmuş bir firma. Buna karşın bu telefonun ekran - klavye oranı o kadar çirkin ki kelimelere dökmekte zorlanıyor insan.

5. LG DoublePlay

Listemizin son sırasında, 5 telefonluk listemize iki farklı telefon sokmayı başaran LG var. Tıpkı LG Neon gibi, yine tasarım faciası bir telefonla karşımıza çıkan LG, oyun oynatma amaçlı tasarladığı ve dönemin büyük sükse yaratan telefonu N-Gage'i andıran bu telefonla piyasada tutunamamış ve kısa sürede unutulmuştu.

Sizler için derlediğimiz listemiz bu şekilde. Siz listede bulunmasına şaşırdığınız ve hoş bulduğunuz bir modelle karşılaştınız mı? Ya da sizler için listedeki en çirkin telefon hangisi oldu?