Vanatu, 49.3 Bitcoin'e Vatandaşlık Vermeye Başladı!

Bitcoin’in hızlı yükselişi dolayısıyla, bambaşka hayatlar kurmak mümkün. Eğer zamanında alıp kenarda köşede beklettiğiniz Bitcoin’leriniz varsa, Okyanusya’da en mutlu insanların ülkesi Vanatu’dan vatandaşlık alabilirsiniz.

Bitcoin, 2017 yılının en çok tartışılan küresel ekonomi ve teknoloji başlıklarından birisi haline geldi. 2018’e çok yakın olduğumuz şu günlerde, bilişim teknolojilerinin etkisiyle mevcut ekonomik sistemlerin çatırdadığını görüyoruz.

Hiçbir devletin kontrolü altında olmayan Bitcoin o kadar hızlı yükseliyor ki, şu an en değerli yatırım aracı olmuş durumda. İnsanların tamamen dijital ortamlarda alınıp satılabilen böyle bir devrime hızlı uyum sağlamaları gerçekten çok ilginç gelebilir. Ekonomistler bu dijital devrimin geleceği hakkında tartışırlarken, Bitcoin gün geçtikçe daha çok hayatımıza girmeye başladı.

2006 ve 2010 yıllarında, merkezi İngiltere’de bulunan Yeni Ekonomi Vakfı (NEF) ve çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından “insanların ortalama ömür beklentisi, hayattan memnun olma durumları ve ekolojik ayak izleri” konu alınarak yapılan çalışmalarda en mutlu insanların ülkesi olarak lanse edilen Vanatu’yu duymuş olabilirsiniz.

Bu ülke, Avustralya’nın (Okyanusya Kıtası) Kuzey doğusunda bulunuyor ve irili ufaklı 80 adadan oluşuyor:

49.3 Bitcoin karşılığında vatandaşlık hakkı vermeye başlayan Vanatu, “yatırım pasaportu” adıyla böyle bir işe kalkıştığını açıkladı. Haberler küresel medyada kendine yer bulunca ülkenin yerel halkı çok şaşırsa da Vanuatu Vatandaşlık Ofisi Başkanı Samuel Garae, Bitcoin ödemelerini doğrudan kabul etmeyeceklerini belitti. Yapılan açıklamaya göre 49.3 Bitcoin’in karşılığı olan dolar kurunu kabul edileceği ortaya çıktı.

Vatandaşlık ofisinin yaptığı düzeltme açıklamasına göre yatırım pasaportları sadece dolarla satın alınabiliyor. Fakat bildirilen Bitcoin tutarının karşılığı olan dolar miktarı da kabul görüyor.

Ufak bir hesaplamayla haberlerde yer alan 49.3 Bitcoin’in, haberi yazdığımız saat itibariyle 672 bin 945 dolar yaptığını belirtelim:

Antigua, Grenada ve Malta gibi ada ülkeleri, para karşılığında yatırım pasaportu veren ülkeler arasında. Vanatu ise finansal konuda dünyanın en güçlü 34. pasaportuna sahip ülke. Ayrıca hala dünyanın en mutlu ülkesi ünvanını da koruyor.