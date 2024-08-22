Dünyanın En Pahalı Katlanabilir Akıllı Telefonları Tanıtıldı

Caviar, Samsung Galaxy Z Flip6, Z Fold6 ve iPhone için ABD Açık'a özel tasarımlarını tanıttı.

Apple ve Samsung cihazların lüks versiyonlarını tasarlamasıyla bilinen Caviar, devam etmekte olan ABD Açık için yeni cihazlar tasarladı. Bu cihazlar arasında Samsung Galaxy Z Flip 6, Fold 6 ve iPhone modelleri yer alıyor ve "tennis core" adı verilen tenis teması dikkat çekiyor.

2024 yılında tenis genel olarak moda dünyasını da etkilemeye başlamış durumda. Zendeya'nın başrolünde yer aldığı Challengers filmi de büyük ilgi çekmiş ve tenis estetiğini yeniden popüler hâle getirmişti. Yeni akıllı telefonlar da bu akımı devam ettiriyor.

En pahalı katlanabilir telefonlar

Caviar'ın Elegance Collection adını verdiği seride yer alan Galaxy Z Flip6 modeli, genel olarak beyaz renkli bir tasarıma sahip ve tenis kortlarını andıran şekilde yeşil tonları da barındırıyor. Bu tonların oldukça pastel olduğunu da söylemek mümkün.

Elbette ki bu modellerin üretiminde lüks materyaller kullanıldı. Örneğin deri tercihi, Hermes ürünlerinde de kullanılan Chevre ve Epsom deriden yana oldu. Minimalist tasarım, gümüş, altın ve Swarovski kristaller de tasarımda kendilerine yer buluyor.

Seride ayrıca Samsung Z Flip6 ve Fold6'nın yanında iPhone 15 ve yeni gelecek olan iPhone 16 da yer alacak. Modellerin fiyatları 8,770 dolardan başlayıp 11,060 dolara kadar giderken sadece 99 adet üretileceği belirtildi.