Developer Economics Survey Q4 anketine katılarak hem kendinizi test edebilir hem de pek çok ödül arasında yarışabilirsiniz. Tek yapmanız gereken geliştiriciler için hazırlanmış anketi tamamlamak.

Eğer yazılım konusuna ilginiz varsa ve kendinize “ben geliştiriciyim” diyorsanız, Developer Economics Q3 2017 anketini tahminimce duymuşsunuzdur. Bugün duyuracağımız haberde bunun yenisi olan Developer Economics Q4 2017 anketine bakacağız. Bu ankette yazılım endüstrisinde okuyan veya çalışan insanların hangi hedeflerde olduğu araştırılıyor. Her yıl dünyanın dört bir köşesinden 40.000’den fazla kişinin katıldığı ankete siz de katılarak hem kendinizi test edebilir, hem de içinde sizin de yer aldığınız büyük bir ağ oluşturabilirsiniz.

Bu ankete uygun muyum?

Anket mobil, masaüstü, IoT, AR/VR, makine öğrenimi & veri bilimi, arka plan ve oyun yazılımlarında çalışan, okuyan veya bu işi hobi olarak yapan herkes için erişilebilir durumda.

Ankete buradan katılabilirsiniz

Anketin ana konusu nedir?

Anket, yazılım dünyasının geleceği hakkında fikir sahibi olunabilmesi için geliştiriyor. Örneğin, öğrencilerin durumu göz önüne alınarak gelecekteki yazılım sektörü öngörülmeye çalışılıyor. Anket tamamlandığında bu sorulara cevap verebilmesi hedefleniyor:

Yazılım endüstrisinde neler oluyor?

Şu anda çalışmak istediğiniz projeler üzerinde mi çalışıyorsunuz?

Zamanınızı nereye yatırmayı planlıyorsunuz?

En sevdiğiniz aletler ve platformlar hangileri?

Ankette her insanın fikri önemli. Çünkü tek bir insanın fikriyle bugün belki de dünyanın en büyük platformlarına sahibiz.

Ödüllere Hazır Olun

Ankete kuru kuru katılmak yok diyorsanız, bu ödüller sizi şenlendirebilir. Ankete katılan şanslı geliştiriciler:

Pixel 2, iPhone X, Oculus Rift, Nintendo Switch, Raspberry Pi 3 ve çok daha fazlası

Bir geliştiriciye, diğer geliştiricilerin yanıtlarını gösteren puan kartı

Anketi paylaşarak 700 dolar kazanma fırsatı gibi ödüller yer alıyor.

Webtekno Topluluğu İçin Özel Ödüller

Bu ankete Webtekno üzerinden katılacak okuyucular, bunların dışında 100 dolarlık Amazon kuponu kazanma şansı yakalayacaklar. Bu kuponla Amazon üzerinden istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Sonuçta sınırlamaya ne gerek var değil mi?

Cyberpunk teması

Anketin bu sürümü Cyberpunk’a odaklanmıştır. Anketi tamamlamak gerçekten de Cyberpunk olduğunuz anlamına gelebilir. Cyberpunk bilmeyenleriniz için internette dolaşmayı yaşam tarzı seçmiş birisi olduğunuzu gösteriyor. Ankette Cyberpunk geliştirici özelliğinizi göstermek için mümkün olduğunca çok soruya cevap verin ve bu kişiliğinizi açığa çıkarın.

Geliştirici Durum Raporu

Yılda iki kez yayınlanan bu rapor, yazılım endüstrisinin trendlerine ışık tutmayı amaçlıyor. Son raporda, raporun önceki sayılarıyla diğerleri arasında satın alma gücü tartışıldı.

Raporun vardığı sonuç; bir liderlik işlevine sahip hemen hemen tüm geliştiriciler ne kadar küçük olursa olsun, %87 ile %96 arasında bir şekilde satın alma kararını vermişlerdir. Öncü geliştiriciler arasında bile bu oranın en az %65 olduğu gözlemlendi.

Ankete şimdi başlamak ister misiniz?