En Popüler iPhone Plus Modeli Artık iPhone 7 Plus!

iPhone Plus modelleri arasında en fazla satan ve en popüler konuma yerleşen artık iPhone 7 Plus.

Son çıkardığı iPhone cihazlarında, özellikle tasarım konusunda önemli değişikliklere giden Apple, attığı adımlar ile çoğu kişi tarafından eleştirilse de satış rakamları firmanın yüzünü epey güldürmüştü.

Hatta bu rakamlar o kadar sağlam seviyelere çıkmış ki, şirket CEO'su Tim Cook'un açıkladığına göre 5.5-inç ekranlı iPhone 7 Plus, Apple'ın artık en popüler iPhone Plus modeli haline gelmiş.

2014 yılında piyasaya çıkan iPhone 6 Plus ve 2015'te çıkan iPhone 6s Plus'ı geride bırakan iPhone 7 Plus, artık en fazla satılan iPhone Plus modeli ünvanının yeni sahibi konumunda.

Özellikle çift kamerası ile dikkat çeken ve bu kamerasıyla 'Portrait' gibi özellikler sunan 7 Plus, iPhone 7'ye kıyasla da daha fazla talep görmüş. Hatta bu konuda Tim Cook, "iPhone 7 Plus'a olacak talebi hafife almışız. Müşterilerin 7 Plus talepleri beklediğimizden çok daha fazla boyutlara çıktı" açıklamasında bulunmuş.

iPhone 7 ve 7 Plus hakkındaki görüşleriniz nelerdir bilemiyoruz fakar Eylül ayında resmi olarak tanıtılan cihazlar, tek bir çeyrekte 78.3 milyon adet satış rakamı ile Apple'a rekor da gördürmüştü. Ve bu rakamın ciddi bir kısmını iPhone 7 Plus karşılamakta.