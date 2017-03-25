Dünyanın 'En Rahatsız Edici' 5 Film Sahnesi!

Dünyadaki bazı filmler, genel olarak rahatsız edici temalara sahipler. Ancak bu tür filmlerde bazen öyle sahnelere rastlıyoruz ki ağzımız açık kalıyor.

Özellikle korku-gerilim filmlerinde garip bir tecrübe yaşıyoruz. Beynimize güçlü hormonlar salgılatmak ve adrenalin sergilemek için bu filmleri izliyoruz. Ancak bazı sahneler o kadar abartılı oluyor ki midemizi bulandırıyorlar. Bunlar arasından bir demeti sizin için seçtik.

Saw 2

Saw, mide bulandırıcı ve bol kanlı bir film serisidir. Lakin Saw 2'deki bir sahne tüm beklentileri aşıyor. Odaya ölümcül bir gaz veriliyor ve uyuşturucu bağımlısı oldukları için seçilen kurbanlar, yüzlerce kirli enjektör arasında panzehiri bulmak zorunda bırakılıyorlar. Karşımızda fizikselden ziyade zihinsel bir şiddet var.

Hannibal

Her açıdan rahatsız edici bir sahne. Dünyanın en ünlü yamyamı FBI ajanının kafasının üstündeki deriyi kesiyor, beyninden bir parça çıkarıyor ve sonra onu pişirip FBI ajanına yediriyor. Filmi izlemeden önce mide bulantısını engelleyen bir şeyler kullanmak şart diye düşünüyoruz.

Last House On The Left (1972)

Kuşkusuz, bu filme baştan sona kadar tahammül etmek zor, ancak ormancı sahnesi kesinlikle en kötüsü. Mari ve Phyllis, bir rock şovuna dahil olma planları yapıyorlardı. Kaçak suçlular tarafından kaçırıldıklarında en korkunç olay gerçekleşti: Orman sahnesinde Phyllis'e yapılanlar ve ardından Mari'ye tecavüz edilmesi adeta gözlerimizi kanatıyor.

The Texas Chainsaw Massacre

Leatherface'den kurtulan tek kişi olan Sally, Sawyer aile yemeği masasında bir sandalyeyle bağlı olduğununu keşfeder. Masanın diğer konukları ise dehşet verici. Büyükbaba ölü gibi görünür. Diğer ölü gibi görünen karakterler de Sally ile alay etmeye başlarlar. Tuhaf figürler, büyükbabanın eline bir çekiç koyup zavallı Sally'nin kafasına dayatmaya çalışıyorlar. Resident Evil 7'de de benzer iğrençlikte bir yemek sahnesine şahit olmuştuk.

AntiChrist

Bu film için bir sahne belirleyemeceğiz; çünkü bizleri baştan sonra sapkınlık, şiddet ve doğru olarak bilinen her şeye karşı eylemler zinciri ile karşı karşıya bırakıyor. Uzak durun deyip geçelim.