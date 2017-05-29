En Sevilmeyen Youtuber’ları ve Videoları Listeleyen Site

"Youtuber" olmak artık bir meslek olarak kabul edilmeye başlandı. Herkes, bu alanın güzel tarafına oldaklanırken; bir yazılım geliştirici videoların en sevilmeyenlerini sınıflandıran bir internet sitesi yaptı.

Youtuber’lık artık birçok kesim tarafından bir meslek olarak kabul gördü. Ülkemizde de son olarak İŞKUR tarafından Youtuber yetiştirmek için kurs açılması, bu durumun artık devlet tarafından bile ciddiye alındığını göstermektedir. Özellikle gençlerin de bu meslek konusunda kafalarında soru işaretleri mevcut. Popüleritesi gün geçtikçe artan bir alan olan Youtuber'lık pek de göründüğü gibi değil.

Youtuber’ların dolgun hesaplarını gören birçok kişi, onlara özenerek videoar çekmeye ve bu mecradan para kazanmaya çalışıyorlar. Ancak Youtuber olmak öyle kolay bir iş değil. Kaliteli içerik üretmek için iyi bir hikaye anlatıcısı olmanın yanı sıra, video üretimi konusunda teknik yeterliliklere de sahip olmalısınız. Bununla da yetmiyor; diğer Youtuber’lardan farklılaşmalı, biraz şanslı olmalı ve belki de reklam için bir bütçe ayırmalısınız.

Tüm bu faktörler biraraya gelince başarılı olmanız kolay, yine de garanti değil. Özellikle de “Sevilmeyen Youtuber”ları veya Youtube videolarını listeleyen bu arama motoru varken! Sitede istediğiniz Youtuber’ın kanal ismini yazarak “dislike” edilen videolarını listeleyebildiğiniz gibi “en sevilmeyen Youtuberlar”ı da listeleyebiliyorsunuz. Kanalın üye sayısına, görüntülenme sayısına ve “dislike” sayısına göre kategorik olarak da sıralama yapabiliyorsunuz. Sizi cesaretlendirmek isterdik, ancak Youtuber’lık yolunda beğenilmemek de var. Bu yola baş koyanların, bu riski almaları kaçınılmaz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.