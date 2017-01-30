Dünya'nın manyetik kutupları, yüzlerce kez yer değiştirdi. Peki günümüzde bu tür vaka yaşansa ne gibi sonuçlar yaşanırdı?

Dünya'nın manyetik alanı gezegenimizi görünmez bir kuvvet alanı gibi çevreler - zararlı güneş radyasyonundan yüklü parçacıkları uzaklaştıracak şekilde hayatları korur. Söz konusu alan sabit kalmaz.

Gezegenimizin geçmişi, kuzey ve güney manyetik kutuplarının yüzlerce kez yer değiştirmesi üzerine kurulu. Peki manyetik kutupların yer değiştirmesi dünyayı nasıl etkiliyor?

Öncelikle şunu belirtelim: Olacak şeylere hazırlıklı değiliz. Manyetik zıtlık sırasında manyetik alan sıfır derecesinde olmayacak, ancak şimdikine göre daha zayıf ve daha karmaşık bir form alacaktır. Söz konusu olay gerçekleştiğinde, günümüzdeki manyetik güç yüzde 10 seviyesine düşebilir ve birden fazla "kuzey" ve "güney" manyetik kutbun eşzamanlı varlığı söz konusu olabilir.

Jeomanyetik dönüşümler ortalama birkaç milyon yılda bir gerçekleşir. Jeomanyetik dönüşümler arasındaki aralık çok düzensizdir ve on milyonlarca yıl sürebilir. Ayrıca geçici ve eksik dönüşler olabilir. Burada, manyetik kutuplar asıl yerlerine geri dönmeden önce, coğrafi kutuplardan uzaklaşabilir.

Son tam jeomanyetik dönüşüm Brunhes-Matuyama, yaklaşık 780.000 yıl önce meydana geldi. Geçici jeomanyetik dönüşüm, yaklaşık 41.000 yıl önce meydana geldi ve Laschamp olayı olarak biliniyor. Polaritenin değişimi 1000 yıldan az sürdü.

Neler olacak?

Bir jeomanyetik dönüşüm, koruyucu yüzey etkisini zayıflatacak ve Dünya'nın yüzeyindeki radyasyon seviyesini artıracaktır. Bunun bugün gerçekleşmesi durumunda, yüklü parçacıkların Dünya'ya ulaşması, uydular, havacılık ve yeryüzü tabanlı elektrik altyapısı için felaketle sonuçlanabilir. Muazzam güneş enerjisi patlamalarının manyetik alanımızla etkileşimine dayalı hareket eden jeomanyetik fırtınalar, zayıflatılmış bir manyetik kalkanla karşılaşırsa ciddi sorunlar yaşanabilir.

2003 yılında Halloween fırtınası olarak adlandırılan fenomende, İsveç'teki elektrik kesintileri gerçekleşmiş ve radyasyon riskinden kaçınmak için uçuşların yeniden yönlendirilmesi, uyduların konumlarının tekrar düzenlenmesi gerekmişti. Üstelik olay sırasında, gezegenin manyetik alanı tam güçteydi. Jeomanyetik fırtına çok da güçlü değildi. Büyük bir fırtınanın bugünün elektronik altyapısına etkisi tam olarak tahmin edilemiyor.

Tabii ki elektrik, ısıtma, klima, GPS veya internet olmadan geçen her gün, dünyada ciddi problemlere neden olacak. On milyarlarca dolarlık zararın yanı sıra, yağma gibi insan elinden çıkma felaketler de gerçekleşebilir.

Tam manyetik geri dönüşün kesin olarak ne zaman gerçekleşeceğini tahmin edemiyoruz. Çeşitli çalışmalar, geçmişteki geri dönüşümleri kitlesel yok oluşlarla ilişkilendirdi. Bu da büyük çaplı volkanik hareketlerin gerçekleşmiş olabileceğini işaret ediyor.

Birçok hayvan türünün, Dünya'nın manyetik alanını algılamasına olanak tanıyan hislere sahip olduğunu biliyoruz. Toplu ve yoğun göçler, bize bir şeylerin ters gittiği konusunda ipucu verebilir. Yine de şimdilik çok endişelenmemiz gerekmiyor. Laschamp olayında, canlılar bir şekilde kurtulmayı başardı. Yüzlerce dönüşümden yaşam galip çıktı.

Bilim adamlarının tahminlerine göre, tam bir jeomanyetik dönüşüm 2000 yıl içinde gerçekleşebilir. Ancak kesin tarih konusunda bir veriye sahip değiliz.