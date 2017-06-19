Geçtiğimiz Nisan ayında aldığı bir karar ile Twitter hesabını kapatacağını açıklayan Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, hesabını tekrar aktif olarak kullanmaya başladı.

Samsung’la ilgili tüm gelişmeleri önceden haberdar etmesi sebebiyle Samsung kullanıcılarının ayrı bir sempati beslediği şirketin Türkiye ayağı Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, bu yılın Nisan ayında aldığı bir karar ile Twitter kullanmayı bıraktığını açıklamıştı. Kendisine DM yolu ile ulaşan kişilere geç dönüş yaptığı için eleştirildiğini, ücretsiz ürün talebinde bulunan kişilerin giderek arttığını ve kendisinden sürekli iş talebinde bulunulduğunu gerekçe göstererek Twitter kullanmayı bıraktığını belirten Yeğen, bugün aktif ettiği Twitter profili üzerinden bir tweet attı.

‘Teknolojiye yön veren bir şirkette çalışıp, dijital dünyanın lokomotifi sosyal medyadan uzak durmak olmaz. Tekrar twitterda yerimi aldım…’ yazılı bir tweet atan Yeğen’in bu kararını birçok takipçisi memnuniyetle karşıladı.