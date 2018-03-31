Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz Mobil Parti Oyunları

Telefon oyunları, günümüzde herhangi bir buluşmaya ya da akraba ziyaretine gittiğimiz sırada telefonlarımızın ellerimizden düşmesini engellediği için sosyalleşmemizi engelleyen en büyük teknolojilerden birisi haline geldi.

Üniversiteden, memleketinize ailenizi ziyaret etmek amacıyla gidiyorsuz. Babanız Candy Crush oynuyor, anneniz Instagram'ına bakıyor, kardeşiniz Twitch yayını izlemekle meşgul. Bu sahne size de tanıdık geliyor mu? Ancak bu durumun iyi yanlarından biri de herkesin bir akıllı telefona sahip olmasıyla aile üyelerinizle veya arkadaşlarınızla beraber toplu oyun oynayabilir olmanız diyebiliriz.

Daydream View veya Samsung Gear VR ile oynayabileceğiniz, denenmiş VR klasikleri için de ihtiyacınız da Chromecast özellikli bir TV. Eğer bu cihazlarınız yoksa telefondan oynayabileceğiniz mobil parti oyunlarını sizin için derledik.

Escape Team

Kaçış takımıyla evinizin konforunda kalem ve kağıt kullanarak kaçış odası tarzı bulmacaları çözmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Escape Team web sitesindeki görevleri indirip yazdırabilir, ardından Android uygulamasında eşleşen görevleri yükleyebilirsiniz. Uygulama size geri sayım saatini verecek ve oyun, ses klipleri aracılığıyla görevler için size kurgusal bir arka plan sunacak. Grubunuz bir bulmacaya takılırsa ipucu istemek için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

Bir kaçış odasını deneyimlemek istiyorsanız ya da sadece bulmacaları çözmeyi seviyorsanız, bu oyunu gerçekten seveceksiniz.

Selfie Games: Sketchies

3-10 oyuncuyla oynanacak şekilde tasarlanan oyunu, öncelikle herkes öncelikle telefonuna indirmeli (iOS kullanıcıları da oynayabilir). Oyuna birkaç selfie ekleyebilirsiniz. Bu selfieler daha sonra çizim komutları için kullanılır. Herkes çizimini tamamladıktan sonra, her bir selfie için sahte bir başlık yazılmalı. Daha sonra televizyonda bunlar ortaya çıkar ve oyuncular hangi başlığın gerçek hangisinin sahte olduğunu düşünmek zorundadır. Bir kişi sizin başlığınızı seçerse siz puan kazanırsınız.

Uygulamada, bir kişinin parti modunu açabilmesi için ödeme yapması gerekmesine rağmen iOS veya Android'de uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu epey eğlenceli oyunu, Chromecast'te çok daha iyi oynayabilirsiniz ancak oyunu bilgisayar ya da tablette de oynayabilmeniz mümkün.

Who Can't Draw?

Bu oyun, arkadaşlarınızdan veya ailene fertlerinizden kimin en çok sanat yoksunu olduğununu öğrenmenizi sağlayacak. İlk yarışmacı bir kelime alır ve bu kelimenin resmini çizmek için elinden gelenin en iyisini yapar. Telefon daha sonra odanın etrafında diğer yarışmacılara gösteriler, her bir yarışmacı, 15 saniye içerisinde gördüğü çizimi kopyalamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır.

Her turun sonunda, herkesin çizimiyle beraber bir sonuç sayfası gösterilir. Tahmin edilen çizimle, orijinal kelime nadiren çok benzer olacağından, yorumlamanın kişiden kişiye nasıl değiştiğini görmek gerçekten komik dakikalar yaşamanızı sağlayacak.

Charades

Klasik oyun Charades'in formatını kullanan bu uygulamada, ilk yarışmacı telefonu alnında tutar. Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte hareket ederek veya ekranda kelime için ipuçları vermeye çalışarak telefonda görünen kelimeyi yarışmacıya anlatmaya çalışmalısınız. Bu ücretsiz oynanabilir uygulamada 44'ün üzerinde kategoriyle, birçok keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Eğer siz de telefonlarına gömülmüş, dünyadan irtibatı koparmış bir şekilde telefonda oyun oynamaktan sıkıldıysanız, bu uygulamaları indirebilirsiniz. Aileniz ve arkadaşlarınızla oyun oynamanın hem de sosyalleşmenin tadına varabilirsiniz. İyi eğlenceler!