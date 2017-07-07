Çikolata seven kişilerin arkalarını yaslayacakları dağ gibi bir bahane keşfedildi. Yapılan son araştırmalar belirli dozlarda alınan kakaonun, beynin görsel bilgileri işleme performansına katkıda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Kakao, günümüzün en yaygın tatlılarından birinin ana maddesi ve şekerle birleşince aşırı şişmanlatıcı oluyor. Yıllar önce çikolataların mutluluk hormonu salgıladıkları ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Bu kez İtalyan bilim insanları, her gün belirli dozlarda tüketilen kakakonun bilişsel düzeyi güçlendirdiği sonucuna ulaştılar. Kakao, aslında lezzetli çikolatalar üretmek için ağacından toplanıp kurutulduktan sonra fermante edilip tozu çıkartılan bir bitkidir. Kakao çekirdeğinde doğal olarak oluşan bir dizi kimyasalın tedavi edici etkileri saptandı. Örneğin, koyu çikolata içindeki polifenol maddesinin olumlu psikolojik etkileri bulunurken, flavanol maddesinin kadınlarda yaşlandıkça artan bebek düşürme riskini azalttığı tespit edildi.

Bu tip haberlerin insanlığa mümkün olduğunca fazla çikolata satabilmek için yapıldığı söylenebilir. Nitekim araştırmacılara göre böyle bir risk alınamaz, çünkü çikolatanın aşırı tüketimi durumunda sadece şişmanlatıcı değil, zehirleyici bir etkisi de bulunur.

Bu sonuçlara ulaşan çalışma sırasında ekip, akut ve kronik kakao flavanollarının beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Deneklerin beş gün ila üç ay arasında değişen sürelerle, bir çikolata içeceği içmeleri ya da çikolata barı yemeleri istendi. Deneklerin, bellek performansı açısından görsel bilgi işleme yeteneklerinin geliştiği keşfedildi. Ancak sonuçlar yaş aralıklarına göre farklılık gösteriyordu.

Bilim insanlarına göre yoğun şeker ve süt bulunan ve standart miktarda kakao içeren çikolatalar yerine, bitter denilen ve çok daha koyu olan çikolataları tüketmek daha sağlıklı. Elbette gıda zehirlenmesi ya da çeşitli sağlık sorunları yaşamamak için uygun düzeyde tüketmekte fayda var.