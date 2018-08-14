Xiaomi Pocophone F1, Performansıyla Zirveye Oynuyor

Piyasaya çıktığında Snapdragon 845 işlemcili en ucuz akıllı telefon olacak olan Xiaomi Pocophone F1, GeekBench skoru ile amiral gemisi rakiplerini geçmeyi başardı.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefon markası Pocophone’un ilk modeli olacak Pocophone F1’in GeekBench 4.1 sonuçları sızdırıldı. Söylentilere göre Pocophone F1, piyasaya çıktığı gün Snapdragon 845 işlemcili en ucuz akıllı telefon olacak. Bu sıfat, cihazın nispeten daha düşük performans göstereceği algısına neden olabilir. Peki gerçekten öyle mi?

Paylaşılan GeekBench 4.1 sonuçlarına göre yeni Pocophone F1, çoklu çekirdek performansında 9081 puan almayı başarıyor. Bu sonuç, Pocophone F1’in çoklu çekirdek performansıyla 9042 puan almayı başaran OnePlus 6’yı geçerek en yüksek puan alan Android akıllı telefon olacağını gösteriyor.

Tek çekirdek performansına baktığımızda ise Samsung Galaxy S9+’ın 3748 puan ile zirveyi bırakmadığını görüyoruz. Pocophone F1 ise 2467 puan ile en iyi tek çekirdek performansına sahip ikinci akıllı telefon olarak göze çarpıyor. 22 Ağustos tarihinde tanıtılacak Pocophone F1’in 430 Euro (3200 TL) civarında bir fiyatının olması bekleniyor.