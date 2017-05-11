En Ucuz Telefon Fiyatları ve En Uygun Telefon Modelleri

Şu an piyasadaki en ucuz telefonların fiyatları ne kadar? Bu yazımızda düşük bütçe ile alınabilecek telefonları listeledik.

En ucuz telefon fiyatları ne kadar? Düşük fiyatlı bu telefon modelleri satın almaya değer mi? Gelin birlikte bakalım…

Bu yazımızda düşük bütçe ile alınabilecek telefonları listeledik. Bunu yaparken önce uygun fiyata satılan bu telefonları 3 gruba ayırdık:

A. Uygun dokunmatik telefonlar

B. Uygun klasik cep telefonları

C. Uygun 4G destekli telefonlar

Markasına bakmaksızın piyasada satılan en uygun modelleri derledik ve özelliklerine üstün körü bir bakış attık.

En Ucuz Dokunmatik Telefonlar

Önce dokunmatik ekrana sahip, ucuz fiyatlara satılan telefon modelleri ile başlayalım.

1. Nokia C6-00

Nokia’nın bu klavyeli ve dokunmatik ekranlı telefonu tam bir akıllı telefon sayılmaz, yine de 3,2 inç ekranı ile işinizi görebilir. Temel özelliklere sahip bir “dokunmatik ekran telefon” olarak, en ucuz telefonlar listesinde 210 TL ile kendisine yer buluyor.

2. Trident A5

Trident A5, 5 inç ekranı ve Android işletim sistemi ile yalnızca “en ucuz telefonlar” listesine değil, “en ucuz akıllı telefonlar” listesine de giriyor. Fiyatı ise 220 TL civarında.

3. Samsung Galaxy Ace S5830

3,5 inç ekran boyutuna sahip Samsung’un bu telefonu, Android işletim sistemiyle çalışıyor. Galaxy serisinin ilk telefonlarından olan Ace S5830’un fiyatı ise 230 TL.

4. Nokia 700

Akıllı telefon kategorisinde yer almasa da 3,2 inç ekranı ile dokunmatik telefonlar arasında yer alan Nokia 700’ün fiyatı 250 TL civarında.

5. Trident A9

Çift sim kart desteği bulunan Trident A9 da Android işletim sistemine sahip telefonlardan. Webtekno’nun “En ucuz telefon fiyatları” listesine 300 TL’lik fiyatı ile giriş yapıyor.

En Uygun Klasik Cep Telefonları

Gelelim “özellik aramaksızın” gerçekten en ucuz cep telefonları listemize. Piyasaya sürülen ilk telefonlardan bu modeller için yalnızca “alo” diyebilmeniz ve kısa mesaj (sms) gönderebilmeniz için tasarlanmışlar diyebiliriz.

1. Tinmo X3

Tinmo X3, 60 liralık fiyatıyla listenin en üst sırasında yer buluyor. Sıfır telefon modelleri arasında en uygun fiyata sahip bu telefon, yeşil ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.

2. Day Mobile E71

Yine 60 liradan satılan bir başka telefon, Day Mobile’ın E71 modeli! Telefonun kendinden bir el feneri özelliği olduğunu belirtelim.

3. Samsung E1050

70 liradan satılan E1050 model Samsung marka bu telefon, renkli bir menüye sahip. Tabii bir de Samsung kalitesine…

4. BB Mobile E111

75 TL satış fiyatına sahip olan BB Mobile E111, 16MB dahili hafızası ile kendi ligi için iyi bir depolama alanına sahip diyebiliriz.

5. Nokia 1200

Aslında aralarda birkaç farklı Samsung marka telefon daha vardı ama biz alternatif de sunalım diye 5. sıraya Nokia’nın 1200 modelini alıyoruz. 86 TL’ye satın alabileceğiniz telefon, geleneksel Nokia kalitesine sahip bir cihaz.

En Ucuz 4G Destekli Telefonlar

Bu liste için, "en ucuz akıllı telefonlar” sıralaması da diyebiliriz. Modern anlamda gelişmiş bir işletim sistemine sahip ve 4G bağlantısını destekleyen telefonların fiyatlarına hep birlikte bakalım.

1. Samsung Galaxy J1 Mini

4 inç ekrana ve 9 MP kameraya sahip olan Galaxy J1 Mini’nin satış fiyatı 408 TL civarında. J1 Mini’nin 0,9 pixel çözünürlüğe sahip bir de ön kamerası bulunmaktadır. RAM kapasitesi ise 1 GB.

2. Lenovo Vibe C

480 TL satış rakamı olan Lenovo Vibe C, 5 inç’lik bir ekrana sahip. 2300 mAh değerinde bataryası olan akıllı telefonun RAM desteği 1GB. Arka kamerası 5 MP, ön kamerası ise 2 MP çözünürlüğe sahip.

3. Vestel Venus V3 5010

“Gururla Yerli” sloganıyla satışa sunulan bu telefon için “en ucuz telefon fiyatları” listesine girebilen en iyi özelliklere sahip telefonlardan biri diyebiliriz. RAM’i 1GB ile sınırlı olmasaydı en iyisi de diyebilirdik, fakat o zaman da fiyatı değişebilirdi tabi… 492 TL satış fiyatı olan telefonun 5 inç dokunmatik ekranı ve 8 GB dahili hafızası var. 8 MP arka kamerası ve 5 MP ön kamerası bulunan telefonun bataryası 2250 mAh.

4. TP-Link Neffos C5

Çift sim kart desteği de olan TP Link marka bu telefonun satış fiyatı 495 lira. Venus ile aynı kamera değerlerine sahip olan Neffos C5, 2 GB RAM kapasitesi ile bu listede yer alan en yüksek RAM’e sahip telefon konumunda!

5. LG K8

Yukarıdaki iki rakibi gibi 8 MP arka ve 5 MP ön kamerası bulunan LG K8’i 580 liraya satın alabilirsiniz. 8 GB depolama alanı ve 1,5 GB RAM’i ile cihaz için ortalama bir akıllı telefon diyebiliriz. 2015 mAh bataryası bulunan K8’in işletim sistemi Android ve ekranı 5 inç.

Bu Cihazlar Fiyat – Performans Ürünü Değiller

Yukarıda 3 farklı tabloda listelediğimiz en ucuz telefon modelleri ve bu modellerin fiyatları hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Eğer fiyatı düşük bir telefon almak isteseydiniz bunlardan hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarınızı ve görüşlerinizi aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz.

Son bir hatırlatma: Bu telefonlar fiyat performans ürünleri ya da gelişmiş cihazlar değildir. Tamamen fiyatlarına göre listelenmiş sıradan ürünlerdir. Yorumlarınızı buna göre yaparsanız seviniriz. Ayrıca listeye eklemek istediğiniz telefonlar varsa, tavsiyelerinizi de alabiliriz…

Yıllar önce ofis çalışanları olarak kullandığımız telefonlarla ilgili bir video hazırlamıştık. Nostalji olması açısından dilerseniz şöyle bir tekrar göz atabilirsiniz. :)