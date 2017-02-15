En Ünlü Filmlerin Bile Gizleyemediği 10 Çekim Hatası!

Yüksek bütçeli Hollywood filmlerinde bile bir sürü çekim hatası oluyor. Yakın zamanda çekilen 10 film ve gizleyemedikleri büyük hatalardan bahsettik.

Holywood’un dev bütçeleri, ister istemez herkesi etkilemiştir. Kadrolar, dekor, bilişim sistemleri destekli sahneler gün geçtikçe gelişiyor. Ancak bu gelişime rağmen hala çok basit çekim hataları yapılabiliyor. İşte bunlardan 10 tanesi!

1-Suicide Squad

Bazıları bu filmin tamamının büyük bir hata olduğunu düşünse de biz gerçek çekim hatalarına odaklanalım. Birkaç bariz çekim hatasından en can alıcısı, filmdeki metro sahnesi. Dışarıdan “Central” durağı olarak görünen durağın içine girildiğinda “Bay St.” durağı tabelası asılı. Bu da filmin çekildiği Kanada’daki gerçek istasyonun ismi. Film ekibi, gerçek tabelayı gizlemeyi unutmuşlar.

2-Captain America: Civil War

Efektleri gerçekten iyi olan bu büyük bütçeli film bile çok basit hatalardan kaçamamış. Bir sahnede Örümcek Adam, Kaptan Amerika’nın kalkanını ağ fırlatarak alıyor. İki saniye sonra bunu örümcek adamın elinde görüyoruz. Yalnız üzerinde herhangi bir ağ yok ve örümcek adam tıpkı Kaptan Amerika gibi elinde tutuyor.

3-The Wolf Of Wallstreet

Margot Robbie’nin karakteri Niomi bir sahnede, kocasına istediği bir şeyi yaptırmak için cinselliğini kullanır. Niomi iç çamaşır giymemiş olduğunu söyler, ancak bir sonraki sahnede böyle bunun bir çekim hatası olduğunu görürüz.

4-Star Wars: The Force Awakens

2015’te serinin yeni gelen filmi, hayranlarını fazlasıyla heyecanladırdı. Ancak bu filmde de büyük bir hata var: Rey BB-8 isimli droidi kurtarırken ilkin onun sağında görünüyor. 2 saniye sonraki karede ise birden solunda beliriyor.

5-Jurrasic World

Filmde birçok görsel zenginlik var. Dinozorların kendileri bunların en başında yer alıyor. Ancak biz bu ayrıntılara dikkat ederken filmdeki hataları kaçırıyoruz. Filmde, T-Rex’ten kaçan iki kardeş bir şelaleden aşağı atlıyor ve karaya çıkıyorlar. Karaya çıktıkları sahneyi dikkatle izleyin. 5-6 saniye içinde, saç şekilleri ve ıslaklıkları değişiyor.

6-Batman vs Superman: Dawn of Justice

Filmde bir ton yanlış olduğu hem eleştirmenlerce hem de sosyal medyada bilinen bir gerçek. Bunlardan en büyüğü, Superman’in ölü bir şekilde yerde yatarken kameralara gözleri açık yakalanması. Batman, Superman’i gördüğü anda ise kahramanın gözleri kapalı olarak görülüyor.

7-The Dark Knight

2008'de birçok insana hangi süper kahraman filminin favori filmi olduğunu sorsaydınız, Dark Knight cevabını vermiştir. Joker'in şahane performansı, hala akıllardan çıkacak gibi değil. Yine de filmde büyük bir hata var. Joker’in Batman tarafından sorgulandığı sahnede, tam Batman Joker’i tutup karakol duvarına vururken arkadan geçen biri kameralara kalanıyor. Yakalanan kişi ise bir başka açıdan çekim yapan diğer bir kameraman.

8-Guardians of The Galaxy

Bu film de içinde açık seçik hata barındıran bir film. Ana karakter annesinden kalan mektupları okuyor ve biz izleyiciler, annesinin sesini işitiyoruz. Ancak mektupta yazanlar ile ses aynı değil, tamamen farklı. Yönetmen, izleyicinin fark etmemesini ummuş.

9-Findign Dory

Aktörlerin olmadığı bir animasyon filminde hata yapılabilir mi? Animasyoncular tarafından yapılabilir, bu filmde de öyle olmuş. Filmde, sürekli etrafta dolaşan ve nesnelere çarpan bir köpek balığı karakteri mevcut. Bu karakter için bir sahnede miyop deniyor. Ancak aslında hipermetrop.

10-Deadpool

Deadpool şahane bir film. İzleyen hemen hemen herkes ya mizahi yapısına ya da aksiyonlarına bayılıyor. Ancak bu kadar iyi bir filmde bile çok basit hatalara rastlayabiliyoruz. Bir sahnede kahramanımız kafasından bıçaklanıyor. Sonra bıçağı çıkararak ayağa kalkıyor. Anladık, Deadpool yenilmez ama niçin giydiği kostüm bile delinmiyor? Sanki bıçaklanmamış gibi! Bu büyük hatayı yapan yönetmen, umarım farkındadır!