Dünya'nın En Korkunç Köprüsünden Geçen Gezgin (Video)

Dünyanın en korkunç köprülerinden biri olarak gösterilen Kandinsky Köprüsü'nü geçen gezgin, drone aracılığı ile muhteşem bir video çekti.

Korkularınız ile ne kadar baş edebilirsiniz? Ya da biraz heyecan uğruna hayatınızı ne kadar tehlikeye atabilirsiniz? Bu sorulara Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kandinsky Köprüsü’nü geçmeye cesaret edip edememeniz ile cevap verebilirsiniz.

Yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip olan köprü 500 metre uzunluğunda ve yalnızca bir arabanın geçebileceği genişliğe sahip. Köprü oldukça eski ve bakımsız. Direklerdeki paslar köprüyü günden güne bir çöküşe hazırlarken araçların üzerinden geçtiği tahtaların da sağlam olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Kandinsky Köprüsü’nde herhangi bir koruma bulunmuyor. Bu nedenle yapacağınız en ufak bir hata 20 metre yükseklikten Vitim Nehri’ne uçmanıza neden olabilir. Kendinden en emin sürücüler dahi Kandinsky Köprüsü’nden heyecanlanmadan geçemezler.

Fakat kendine güvenen bir gezgin, dünyanın en korkunç köpülerinden biri olan Kandinsky Köprüsü’nden geçmeyi kafasına koydu. Soğuk kış koşullarında köprü yer yer buz tutabiliyor bu nedenle geçmek çok daha zor bir hale geliyor. Fakat gezgin korkusuz bir şekilde yoluna devam ediyor.

Kandinsky Köprüsü’nün ürpertici atmosferini ve gezginin cesur sürüşünü aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz. Fırsatınız olsaydı siz Kandinsky Köprüsü’nden geçmeyi dener miydiniz?