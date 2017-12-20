21 Aralık’ta bu yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Bu sebeple 21 Aralık kış gündönümünün ne olduğuna ve konuyla ilgili detaylara bir bakalım.

21 Aralık tarihinde güneş ışınları, oğlak dönencesine dik olacak şekilde gelecek. Türkiye’nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık’tan itibaren de geceler kısalacak ve gündüzler uzamaya başlayacak. Bu tarih, güney yarım kürede yazın ve kuzey yarım kürede de kışın başlangıcıdır.

Bu vesileyle en uzun gündüzü yaşayacağımız tarihi de hatırlayalım. Yaz gündönümü olan 21 Haziran, yılın en uzun gündüzünü ve en kısa gecesini yaşayacağımız gün olacak. Bu tarihte ise kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış başlayacak.

Peki 21 Aralık ekinoksu bize neler yaşatacak, şimdi onlara bir bakalım.

Sinop, 21 Aralık tarihinde en uzun gecenin yaşanacağı ilimiz olacak. 15 saat 6 dakika boyunca havanın kararmış olacağı ilimizdeki gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak. En kısa gecenin yaşanacağı ilimiz de 14 saat ile Hatay olacak.

İstanbul, 21 Aralık’ı nasıl yaşayacak?