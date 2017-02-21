En Yakın Galakside Yeni Bir Yaşanabilir Gezegen Keşfedildi!

Samanyolu Galaksisine en yakın yıldız sistemlerinden biri olan Proxima Centauri üzerinde, yaşanabilir yeni bir gezegen keşfedildi.

Kozmik mahallemiz, günbegün daha kalabalık hale geliyor.

Hafta başında NASA, en yakın galaksi komşularımızdan biri Proxima Centauri'nin etrafında yaşanabilir bir eksoplanet (dış gezegen) hakkında açıklamada bulundu. NASA, geri kalan detayları gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacak.

Amerikan Uzay Ajansı, veriyi resmen paylaşmak üzere Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri saatleriyle saat 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek, Nature dergisinde de yayınlanacak haber, basın konferansının başlangıcına kadar ambargo altına alınmış durumda. Sızan ipuçları, kozmik tarihimizin geleceğini değiştirebilecek nitelikte ama resmi açıklamayı görmeden tahmin yürütmemiz mümkün değil.

NASA, bunun büyük bir haber olduğunun farkında. Alanının rock yıldızlarından biri olan MIT'den Sara Seager gibi astronomi ve gezegen bilimcileri, basın toplantısında bir araya gelecek. Belçika'nın Liege Üniversitesi'nden gökbilimcileri ve ünlü yazar Michael Gillon da toplantıda hazır bulunacak.

Söz konusu video, NASA'nın internet bağlantısından izlenebilecek.