En Yaygın 11 Teknoloji Efsanesini Çürüttük

Günlük hayattı en çok bilinen 11 teknoloji efsanesini doğrularıyla birlikte listeledik.

Teknoloji gelişip yeni ürünler ortaya çıktıkça haklarında pek çok efsane de dolaşmaya başlıyor. Bazıları yaşanmışlıkların yanlış yorumlanmasına, bazılarıysa yalnızca ön yargılara dayanan bu efsaneleri bir araya getirdik ve en yaygın 11 teknoloji efsanesini doğrularıyla birlikte listeledik.

Efsane: Fotoğraf makinenizin megapikseli düşükse iyi fotoğraflar çekemezsiniz.

Doğru: Bir fotoğrafın iyi olabilmesi için; ışık, lens, sensör ve kamera kontrolleri gibi pek çok faktör vardır. Megapiksele bağlı değildir.

Efsane: Benzin istasyonlarında cep telefonu kullanılması yangın riski oluşturur.

Doğru: Bu olay yalnızca bir kez yaşanmıştır ve daha sonradan yangının telefonla bir ilgisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Teorik olarak yangın çıkarabilme ihtimalleri vardır, ancak bu ihtimal imkansıza yakındır. Yine de böyle bir ihtimali de saf dışı bırakmak için telefonlarınızı araçlarınızda bırakmanız tavsiye ediliyor.

Efsane: Dünya genelindeki web ağı ve internet aynı şeydir.

Doğru: İnternet, kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve erişim sağlayabilen diğer cihazlar arasında bilginin paylaşılmasını sağlayan bir altyapıdır. Web bu ağlardan yalnızca biridir.

Efsane: Telefonlarınızın ve dizüstü bilgisayarlarınızın bataryalarını tamamen boşaltmazsanız tam şarj etme yeteneğini kaybedersiniz.

Doğru: Bu bir zamanlar için geçerli olsada günümüzde kullanılan lityum iyon piller, uygun olduğunda şarj etme yeteneğine sahiptir.

Efsane: Mıknatıslar verilerinizi silebilir.

Doğru: Böyle bir şey mümkün, ancak gerçekten çok büyük mıknatıslara ihtiyacınız var. Böyle büyük mıknatıslarınız olsa dahi ancak belirli şartlarda bazı dosyalarınız silinecektir. Bu noktada SSD'ler tamamen güvenliler. Ancak HDD'lerde mıknatıs bulunduğu için dışarıdan büyük bir manyetik güç uygulandığında verileriniz tehlikeye girebilir.

Efsane: Mikrodalgaların yakınında durmak zararlıdır.

Doğru: Mikrodalga fırınlarda bir miktar radyasyon sızıntısı olabiliyor olsa da bize bir zarar verebilecek düzeyde değildir. Hatta bir mikrodalga fırınının ömrü boyunca yaydığı radyasyon bile bir insana zarar verebilecek miktarın çok altındadır.

Efsane: Mikrodalganın içine metal koymamalısınız.

Doğru: Mikrodolganın içerisine metal koymak tehlikeli olabilir ancak söylendiği kadar değil. Daha çok koyduğunuz metaller ile ilgilidir. Örneğin oval bir nesne bir tehlike oluşturmaz. Ancak keskin köşeli bir nesne, elektronların kıvılcım oluşturmasına neden olabilir.

Efsane: Tarayıcıları gizli pencerede kullandığınızda web'de anonim olarak dolaşırsınız.

Doğru: Tarayıcıların gizli modunda dolaşmak yalnızca hesaplarınıza otomatik giriş yapamayacağınız ve işlemlerinizin geçmişinizde görünmeyeceği anlamına gelir. Tarayıcınız ve girdiğiniz siteler, sizi görmeye devam eder.

Efsane: Cep telefonları beyin kanserine neden olur.

Doğru: Şu ana kadar yapılan hiç bir araştırma, cep telefonları ile beyin kanseri arasında bir bağlantı bulamadı. Ancak uzmanlar yine de daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirttiler.

Efsane: Video oyunları çocuklar kötü bireyler olmaya yönlendirir.

Doğru: Video oyunları zaman zaman çocukların kötü davranışlarından sorumlu tutuldu ancak bilim insanları bunu kesinlikle kabul etmiyor. Hatta günde bir saatten az oyun oynayan çocukların hiç oynamayanlara göre daha mutlu ve pozitif davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir.

Bunun yanı sıra uzmanlar uzun süre oyun oynamanın olumsuz olabileceği konusunda da uyardı.

Efsane: Bir feragatname-yalanlama yazarsanız, Facebook'un fotoğraflarınızı kullanmasını önleyebilirsiniz.

Doğru: Facebook'un kullanma koşullarını kabul ettiğinizde, gizlilik ayarlarınıza da bağlı olarak Facebook'un fotoğraflar üzerinde hak sahibi olmasına izin vermiş oluyorsunuz. Bu konuda paylaşacağınız herhangi bir feragatname ya da yalanlama, sizi korumayacaktır.