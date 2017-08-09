En Yaygın Android Sürümü Belli Oldu!

Yapılan bir araştırma sonucunda, dünya genelinde en çok kullanılan Android sürümünün Marshmallow olduğu ortaya çıktı.

Son yapılan araştırma, eski cihazlara güncelleme gelmemesinden şikayetçi olan Android kitlesinin fazla haksız olmadığını kanıtlayan sonuçları gözler önüne serdi. Android üreticilerinin amiral gemilerinin uzun süre güncelleme alması ve düşük segment modellerin fazla güncelleme almaması bu tablonun değişiminde büyük bir role sahip.

Andoid Nougat, haziran ayı ve temmuz ayı arasında %2 oranında bir yükseliş yaparak çift haneli yüzdelere ulaştı ve şu an % 12.3 oranına yükseldi. Yüksek ihtimalle Android Nougat ile çalışacağı düşünülen LG V30 ve Samsung Galaxy Note 8 bu oranları değiştirebilir. Güncelleme dağıtımları bu şekilde giderse Android 8.0 sürümünün % 20 oranını aşamayacağı tahmin ediliyor.

Android Marshmallow, geçen ay %31.9'dan % 32.3'e yükseldi. Android Lollipop toplam kurulum sayısındaki payını kaybetmeye devam ederken, Nougat, yavaş olmasına rağmen hala büyüme kaydediyor.

Eskiden güvenlik sebepleriyle Android kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu, güncellemeleri aksatmazdı. Üreticiler ve Google tarafından yapılan güvenlik yamalarından dolayı güvenlik açıklarının olmadığı bir Android güncellemesi, Android kullanıcılarının son sürümü kullanmasını zorunlu kılmıyor.

Düşük segment modellere güncelleme gelmesini sağlamakla birlikte güncel Android sürümlerinin daha çok kullanılmasına tanıklık edebiliriz. Android One projesi bu yönde yapılmış en büyük projelerden birisidir. Ülkemizde örnekleri bulunan projenin kapsadığı telefonlar uzun süre boyunca ilk Android sürümlerini kullanma şansına sahip oldu. Ayrıca giriş segmenti modellerde bile kullanılan bu projenin yaygınlaşması güncelliği koruyacaktır.