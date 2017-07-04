Galaxy Note 8'de daha önce gördüklerimizden farklı bir şekilde gelen sızıntı, telefonda yer alan parmak izi okuyucunun nerede olacağı konusundaki tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

Samsung’un yakında duyurmaya hazırlandığı Galaxy Note 8’den yeni bir sızıntı geldi. Telefonun CAD çizimlerini gösterilen bu sızıntı, Samsung kullanıcılarını yine üzecek gibi duruyor. Slickwraps'in CEO'su tarafından sızdırılan görüntülerde, fazla belli olmamakla birlikte çift kameranın yanına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu gözüküyor. Galaxy S8’de çok fazla tepkiye yol açan parmak izi okuyucunun konumu aynı şekilde tutulursa, Samsung cephesi büyük tepkilerle karşılaşır gibi duruyor. Ayrıca bu görselin doğruluğu tespit edilirse, Samsung’un parmak izi okuyucusunu ekranın altına koyamadığını görmüş olacağız.

Aslında bu tasarım daha önce gördüğümüz Galaxy Note 8 tasarımıyla uyuşmuyor. Bu da takipçileri ikiye ayırdı. Son zamanlarda tek bir tasarımda birleşen Galaxy Note 8 konseptlerinin üzerine gelen bu görsel, telefonun nasıl olacağı ile ilgili soruların yeniden sorulmasını sağladı.

Sizce Samsung, Galaxy S8’de tepki çeken parmak izinin bulunduğu yeri Galaxy Note 8’de devam ettirirse nasıl tepkiler alır?